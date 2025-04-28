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Силуанов посоветовал читать о финансах произведения Гоголя и Чехова

Силуанов посоветовал читать о финансах произведения Гоголя и Чехова - 28.04.2025, ПРАЙМ

Силуанов посоветовал читать о финансах произведения Гоголя и Чехова

Министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал несколько книг из российской классики, чтобы почитать о финансах, среди них - "Ревизор" и "Мертвые души" Николая... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T15:27+0300

2025-04-28T15:27+0300

2025-04-28T15:27+0300

экономика

россия

общество

москва

антон силуанов

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал несколько книг из российской классики, чтобы почитать о финансах, среди них - "Ревизор" и "Мертвые души" Николая Гоголя, а также "Вишневый сад" Антона Чехова. "У министра финансов не всегда есть время читать книги о финансах, поскольку на работе это постоянно финансовая информация. Но, если говорить о финансах, читайте нашу российскую классику", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые". "Это Гоголь "Ревизор", "Мертвые души", это Чехов "Вишневый сад". Много найдете о финансах информации", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, какая его любимая книга о финансах. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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россия, общество , москва, антон силуанов