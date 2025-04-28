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Силуанов посоветовал читать о финансах произведения Гоголя и Чехова - 28.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Силуанов посоветовал читать о финансах произведения Гоголя и Чехова
Силуанов посоветовал читать о финансах произведения Гоголя и Чехова - 28.04.2025, ПРАЙМ
Силуанов посоветовал читать о финансах произведения Гоголя и Чехова
Министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал несколько книг из российской классики, чтобы почитать о финансах, среди них - "Ревизор" и "Мертвые души" Николая... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:27+0300
2025-04-28T15:27+0300
экономика
россия
общество
москва
антон силуанов
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал несколько книг из российской классики, чтобы почитать о финансах, среди них - "Ревизор" и "Мертвые души" Николая Гоголя, а также "Вишневый сад" Антона Чехова. "У министра финансов не всегда есть время читать книги о финансах, поскольку на работе это постоянно финансовая информация. Но, если говорить о финансах, читайте нашу российскую классику", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые". "Это Гоголь "Ревизор", "Мертвые души", это Чехов "Вишневый сад". Много найдете о финансах информации", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, какая его любимая книга о финансах. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, общество , москва, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Антон Силуанов
15:27 28.04.2025
 
Силуанов посоветовал читать о финансах произведения Гоголя и Чехова

Силуанов посоветовал несколько книг из классики, чтобы почитать о финансах

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк" Антон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал несколько книг из российской классики, чтобы почитать о финансах, среди них - "Ревизор" и "Мертвые души" Николая Гоголя, а также "Вишневый сад" Антона Чехова.
"У министра финансов не всегда есть время читать книги о финансах, поскольку на работе это постоянно финансовая информация. Но, если говорить о финансах, читайте нашу российскую классику", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые".
"Это Гоголь "Ревизор", "Мертвые души", это Чехов "Вишневый сад". Много найдете о финансах информации", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, какая его любимая книга о финансах.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
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