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В Словакии заявили, что санкции против России негативно влияют на страну - 28.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Словакии заявили, что санкции против России негативно влияют на страну
В Словакии заявили, что санкции против России негативно влияют на страну - 28.04.2025, ПРАЙМ
В Словакии заявили, что санкции против России негативно влияют на страну
Санкции, введенные Западом против России, негативно влияют на Словакию, есть конкретные примеры этого и их число будет расти, заявил РИА Новости словацкий... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T06:51+0300
2025-04-28T06:51+0300
экономика
россия
мировая экономика
словакия
запад
рф
volkswagen
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БРАТИСЛАВА, 28 апр - ПРАЙМ. Санкции, введенные Западом против России, негативно влияют на Словакию, есть конкретные примеры этого и их число будет расти, заявил РИА Новости словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота. "Уже сейчас существуют конкретные примеры, когда автозавод Volkswagen приступил к сокращению штата или же производитель обуви полностью завершает свое производство именно из-за антироссийских санкций. И таких примеров будет только больше, поскольку эти санкции являются антисловацкими", - сказал Слота. Он отметил, что главной целью инициативы о референдуме об отмене санкций против России является защита национальных экономических интересов Словакии, которые, как считает политик, действующее правительство защищает недостаточно. Слота предлагает провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?" Политик говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России. Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. Ранее Слота сообщал, что собрано 356 593 подписи при необходимых 350 тысячах. Ранее активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него, и была перенаправлена в правительство республики.
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россия, мировая экономика, словакия, запад, рф, volkswagen
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, ЗАПАД, РФ, Volkswagen
06:51 28.04.2025
 
В Словакии заявили, что санкции против России негативно влияют на страну

Словацкий политик Слота: санкции Запада против России негативно влияют на Словакию

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БРАТИСЛАВА, 28 апр - ПРАЙМ. Санкции, введенные Западом против России, негативно влияют на Словакию, есть конкретные примеры этого и их число будет расти, заявил РИА Новости словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
"Уже сейчас существуют конкретные примеры, когда автозавод Volkswagen приступил к сокращению штата или же производитель обуви полностью завершает свое производство именно из-за антироссийских санкций. И таких примеров будет только больше, поскольку эти санкции являются антисловацкими", - сказал Слота.
Он отметил, что главной целью инициативы о референдуме об отмене санкций против России является защита национальных экономических интересов Словакии, которые, как считает политик, действующее правительство защищает недостаточно.
Слота предлагает провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?" Политик говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.
Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. Ранее Слота сообщал, что собрано 356 593 подписи при необходимых 350 тысячах.
Ранее активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него, и была перенаправлена в правительство республики.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСЛОВАКИЯЗАПАДРФVolkswagen
 
 
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