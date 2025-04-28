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СМИ: мир втягивается в гонку за привлечение американских ученых
СМИ: мир втягивается в гонку за привлечение американских ученых - 28.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: мир втягивается в гонку за привлечение американских ученых
Мир втягивается в гонку за привлечение американских ученых на фоне сокращения финансирования научных исследований президентом США Дональдом Трампом, передает... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T08:55+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мир втягивается в гонку за привлечение американских ученых на фоне сокращения финансирования научных исследований президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Блумберг. В начале апреля порядка двух тысяч ученых и исследователей в США подписали открытое письмо в адрес администрации американского президента Дональда Трампа с требованием прекратить "наступление на науку" - администрация Трампа, по их утверждению, увольняет тысячи ученых, убирает научные данные из публичного доступа и заставляет исследователей изменять свои работы или отказываться от них по идеологическим соображениям. "Глобальная гонка за привлечение американских исследователей и врачей набирает обороты на фоне масштабных сокращений президентом Дональдом Трампом финансирования науки и деятельности федеральных агентств, что подрывает исследовательский сектор страны", - говорится в публикации. В качестве примеров агентство приводит инициативы Австралии, Канады, Франции, Германии, Норвегии и Дании, охватывающие финансирование, упрощение миграции для специалистов и пакеты помощи в переезде и обустройстве. Агентство со ссылкой на результаты мартовского исследования журнала Nature указывает, что более 75% из 1,6 тысячи опрошенных журналом ученых заявили о том, что задумывались о переезде из США из-за проводимой Трампом политики массовых сокращений государственного финансирования. Газета Financial Times ранее сообщала, что Европа и Китай стремится нанять ученых, покидающих США из-за политики Трампа. В частности, принять американских экспертов в различных областях от биомедицины до искусственного интеллекта стремится Кембриджский университет. Ранее издание Newsweek сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила выдачу грантов Принстонскому университету на сумму 210 миллионов долларов. В начале марта телеканал NBC сообщил, что ряд университетов в США, в том числе Гарвардский и Пенсильванский, также приостановили набор преподавателей по причине возможного сокращения финансирования исследований со стороны администрации Трампа.
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Технологии, США, АВСТРАЛИЯ, Financial Times, Newsweek, NBC
СМИ: мир втягивается в гонку за привлечение американских ученых
Bloomberg: мир втягивается в гонку за привлечение американских ученых
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ.
Мир втягивается в гонку за привлечение американских ученых на фоне сокращения финансирования научных исследований президентом США Дональдом Трампом, передает
агентство Блумберг.
В начале апреля порядка двух тысяч ученых и исследователей в США подписали открытое письмо в адрес администрации американского президента Дональда Трампа с требованием прекратить "наступление на науку" - администрация Трампа, по их утверждению, увольняет тысячи ученых, убирает научные данные из публичного доступа и заставляет исследователей изменять свои работы или отказываться от них по идеологическим соображениям.
"Глобальная гонка за привлечение американских исследователей и врачей набирает обороты на фоне масштабных сокращений президентом Дональдом Трампом финансирования науки и деятельности федеральных агентств, что подрывает исследовательский сектор страны", - говорится в публикации.
В качестве примеров агентство приводит инициативы Австралии, Канады, Франции, Германии, Норвегии и Дании, охватывающие финансирование, упрощение миграции для специалистов и пакеты помощи в переезде и обустройстве.
Агентство со ссылкой на результаты мартовского исследования журнала Nature указывает, что более 75% из 1,6 тысячи опрошенных журналом ученых заявили о том, что задумывались о переезде из США из-за проводимой Трампом политики массовых сокращений государственного финансирования.
Газета Financial Times ранее сообщала, что Европа и Китай стремится нанять ученых, покидающих США из-за политики Трампа. В частности, принять американских экспертов в различных областях от биомедицины до искусственного интеллекта стремится Кембриджский университет.
Ранее издание Newsweek сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила выдачу грантов Принстонскому университету на сумму 210 миллионов долларов. В начале марта телеканал NBC сообщил, что ряд университетов в США, в том числе Гарвардский и Пенсильванский, также приостановили набор преподавателей по причине возможного сокращения финансирования исследований со стороны администрации Трампа.
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