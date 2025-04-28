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В США предупредили о дефиците товаров из-за пошлин на импорт из Китая

В США предупредили о дефиците товаров из-за пошлин на импорт из Китая - 28.04.2025, ПРАЙМ

В США предупредили о дефиците товаров из-за пошлин на импорт из Китая

Введенные американским президентом Дональдом Трампом высокие пошлины на импорт из Китая могут вскоре привести к дефициту товаров в США, передает агентство... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T11:20+0300

2025-04-28T11:20+0300

2025-04-28T11:20+0300

экономика

китай

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Введенные американским президентом Дональдом Трампом высокие пошлины на импорт из Китая могут вскоре привести к дефициту товаров в США, передает агентство Блумберг. "Хотя в последние дни Трамп демонстрировал признаки того, что он готов проявить гибкость в вопросе импортных пошлин, введенных для Китая и других стран, остановить шоковые перебои поставок, которые могут сказаться на экономике США и продлиться вплоть до Рождества, может быть слишком поздно", - пишет агентство. По его данным, на прошлой неделе ведущие торговые сети США предупредили Трампа в ходе встречи о вероятности пустых полок в магазинах и повышении цен. Агентство подчеркивает, что США ввели высокие пошлины на товары из Китая в критическое время для продавцов, поскольку именно в марте и апреле они начинают затовариваться на вторую половину года, чтобы успеть выполнить заказы к началу учебного года и Рождеству. Число контейнеровозов, которые останавливаются в портах Китая и затем идут в США, снизилось с начала апреля на 40%, пишет агентство. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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китай, сша, москва, дональд трамп