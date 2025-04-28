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Bloomberg: взгляды Трампа по Украине все больше совпадают с позицией России

Bloomberg: взгляды Трампа по Украине все больше совпадают с позицией России - 28.04.2025, ПРАЙМ

Bloomberg: взгляды Трампа по Украине все больше совпадают с позицией России

Взгляды президента США Дональда Трампа на конфликт на Украине все больше совпадают с теми, которых придерживаются власти России, и перекликаются с позициями... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T15:12+0300

2025-04-28T15:12+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Взгляды президента США Дональда Трампа на конфликт на Украине все больше совпадают с теми, которых придерживаются власти России, и перекликаются с позициями президента РФ Владимира Путина, в особенности после контактов американской и российской сторон, передает агентство Блумберг, которое провело анализ комментариев американского лидера. Как сообщается в материале Блумберг, агентство использовало большую языковую модель для анализа более 300 публичных комментариев Трампа с августа 2024 года по середину марта 2025 года, а также более 3 тысяч постов в социальных сетях президента и членов его администрации с начала 2025 года. На основе "эксклюзивного анализа" агентство пришло к выводу, что "взгляды Трампа" на конфликт на Украине "все больше совпадают с теми", которые демонстрирует РФ. "Результаты, которые были рассмотрены журналистами, показали корреляцию между контактами администрации Трампа с (президентом РФ Владимиром) Путиным и последующими комментариями", - сообщает агентство. Так, например, как отмечает Блумберг, хотя руководство РФ неоднократно заявляло о нелегитимности Владимира Зеленского, проведенный анализ показывает, что Трамп начал поднимать этот вопрос только после того, как поговорил с российским лидером. Помимо этого, после контакта с российской стороной, Трамп заговорил о низком рейтинге одобрения Зеленского. Неназванный бывший американский чиновник, чьи слова приводит Блумберг, назвал очевидным тот факт, что Трамп и его команда повторяют тезисы российского руководства. При этом он заявил, что неясно, является ли это результатом влияния РФ или их (США - ред.) собственной решимости положить конец войне любой ценой.

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общество , рф, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, ес