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Bloomberg: взгляды Трампа по Украине все больше совпадают с позицией России - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Bloomberg: взгляды Трампа по Украине все больше совпадают с позицией России
Bloomberg: взгляды Трампа по Украине все больше совпадают с позицией России - 28.04.2025, ПРАЙМ
Bloomberg: взгляды Трампа по Украине все больше совпадают с позицией России
Взгляды президента США Дональда Трампа на конфликт на Украине все больше совпадают с теми, которых придерживаются власти России, и перекликаются с позициями... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:12+0300
2025-04-28T15:12+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Взгляды президента США Дональда Трампа на конфликт на Украине все больше совпадают с теми, которых придерживаются власти России, и перекликаются с позициями президента РФ Владимира Путина, в особенности после контактов американской и российской сторон, передает агентство Блумберг, которое провело анализ комментариев американского лидера. Как сообщается в материале Блумберг, агентство использовало большую языковую модель для анализа более 300 публичных комментариев Трампа с августа 2024 года по середину марта 2025 года, а также более 3 тысяч постов в социальных сетях президента и членов его администрации с начала 2025 года. На основе "эксклюзивного анализа" агентство пришло к выводу, что "взгляды Трампа" на конфликт на Украине "все больше совпадают с теми", которые демонстрирует РФ. "Результаты, которые были рассмотрены журналистами, показали корреляцию между контактами администрации Трампа с (президентом РФ Владимиром) Путиным и последующими комментариями", - сообщает агентство. Так, например, как отмечает Блумберг, хотя руководство РФ неоднократно заявляло о нелегитимности Владимира Зеленского, проведенный анализ показывает, что Трамп начал поднимать этот вопрос только после того, как поговорил с российским лидером. Помимо этого, после контакта с российской стороной, Трамп заговорил о низком рейтинге одобрения Зеленского. Неназванный бывший американский чиновник, чьи слова приводит Блумберг, назвал очевидным тот факт, что Трамп и его команда повторяют тезисы российского руководства. При этом он заявил, что неясно, является ли это результатом влияния РФ или их (США - ред.) собственной решимости положить конец войне любой ценой.
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общество , рф, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, ес
Политика, Общество , РФ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС
15:12 28.04.2025
 
Bloomberg: взгляды Трампа по Украине все больше совпадают с позицией России

Bloomberg: взгляды Трампа на конфликт на Украине перекликаются с позицией Путина

© AFP / Brendan Smialowski %Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© AFP / Brendan Smialowski
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Взгляды президента США Дональда Трампа на конфликт на Украине все больше совпадают с теми, которых придерживаются власти России, и перекликаются с позициями президента РФ Владимира Путина, в особенности после контактов американской и российской сторон, передает агентство Блумберг, которое провело анализ комментариев американского лидера.
Как сообщается в материале Блумберг, агентство использовало большую языковую модель для анализа более 300 публичных комментариев Трампа с августа 2024 года по середину марта 2025 года, а также более 3 тысяч постов в социальных сетях президента и членов его администрации с начала 2025 года. На основе "эксклюзивного анализа" агентство пришло к выводу, что "взгляды Трампа" на конфликт на Украине "все больше совпадают с теми", которые демонстрирует РФ.
"Результаты, которые были рассмотрены журналистами, показали корреляцию между контактами администрации Трампа с (президентом РФ Владимиром) Путиным и последующими комментариями", - сообщает агентство.
Так, например, как отмечает Блумберг, хотя руководство РФ неоднократно заявляло о нелегитимности Владимира Зеленского, проведенный анализ показывает, что Трамп начал поднимать этот вопрос только после того, как поговорил с российским лидером. Помимо этого, после контакта с российской стороной, Трамп заговорил о низком рейтинге одобрения Зеленского.
Неназванный бывший американский чиновник, чьи слова приводит Блумберг, назвал очевидным тот факт, что Трамп и его команда повторяют тезисы российского руководства. При этом он заявил, что неясно, является ли это результатом влияния РФ или их (США - ред.) собственной решимости положить конец войне любой ценой.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
В Кремле призвали Украину последовать примеру об объявлении перемирия
14:31
 
ПолитикаОбществоРФСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинЕС
 
 
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