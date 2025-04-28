Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Солар": кибератаки на сайты российских компаний в I квартале выросли вдвое - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250428/solara-857070995.html
"Солар": кибератаки на сайты российских компаний в I квартале выросли вдвое
"Солар": кибератаки на сайты российских компаний в I квартале выросли вдвое - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Солар": кибератаки на сайты российских компаний в I квартале выросли вдвое
Хакеры совершили порядка 801 миллиона кибератак на сайты российских компаний в первом квартале 2025 года, что вдвое больше аналогичного показателя 2024 года,... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T06:36+0300
2025-04-28T06:36+0300
технологии
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857070995.jpg?1745811379
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Хакеры совершили порядка 801 миллиона кибератак на сайты российских компаний в первом квартале 2025 года, что вдвое больше аналогичного показателя 2024 года, основными жертвами стали ресурсы логистических сервисов, госструктур и кредитно-финансовых организаций, сообщили РИА Новости в ГК "Солар". "Эксперты группы компаний "Солар", архитектора комплексной кибербезопасности, в первом квартале 2025 года зафиксировали 801,2 миллиона веб-атак на сайты российских компаний – это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными жертвами стали сайты логистических сервисов, госструктур и кредитно-финансовых организаций. В выборку попали онлайн-ресурсы 134 российских компаний из различных отраслей, защищаемых сервисом Solar WAF, включая госсектор, IT, логистику, ритейл, банки, промышленность, телеком и другие", - сказали в компании. Самой атакуемой отраслью в первом квартале стали логистические сервисы - количество веб-атак только на один из онлайн-ресурсов выросло в 5,5 тысячи раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 18,3 миллиона. Большинство из них совершили боты, которые перехватывали с фейковых сайтов номера заказов, с их помощью создавали множество запросов на официальный сайт компании с целью резкого увеличения нагрузки на серверы и выведения их из строя. В топ-5 самых атакуемых отраслей также вошли госсектор, ритейл, грузопассажирские перевозки и нефтегазовый сервис. Кроме того, хакеры стали чаще сканировать веб ресурсы для того, чтобы найти уязвимости, число сканирований выросло в 5,4 раза год к году - до 678 миллионов. Также втрое выросло количество сложных веб-атак. "Аналитика показывает, что злоумышленники стали настойчивее в попытках взломать веб-приложения: если раньше, видя, что приложение находится под защитой, они довольно быстро уходили на менее защищенные сайты, то сейчас продолжают упрямые попытки пробить брешь в веб-контуре компаний. Мы рекомендуем всем компаниям внедрять сервис защиты с опытной командой, которая сможет круглосуточно отражать мощные волны веб-атак", – прокомментировал руководитель направления WAF ГК "Солар" Алексей Пашков.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, москва
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА
06:36 28.04.2025
 
"Солар": кибератаки на сайты российских компаний в I квартале выросли вдвое

"Солар": кибератаки на сайты российских компаний в I квартале выросли вдвое

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Хакеры совершили порядка 801 миллиона кибератак на сайты российских компаний в первом квартале 2025 года, что вдвое больше аналогичного показателя 2024 года, основными жертвами стали ресурсы логистических сервисов, госструктур и кредитно-финансовых организаций, сообщили РИА Новости в ГК "Солар".
"Эксперты группы компаний "Солар", архитектора комплексной кибербезопасности, в первом квартале 2025 года зафиксировали 801,2 миллиона веб-атак на сайты российских компаний – это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными жертвами стали сайты логистических сервисов, госструктур и кредитно-финансовых организаций. В выборку попали онлайн-ресурсы 134 российских компаний из различных отраслей, защищаемых сервисом Solar WAF, включая госсектор, IT, логистику, ритейл, банки, промышленность, телеком и другие", - сказали в компании.
Самой атакуемой отраслью в первом квартале стали логистические сервисы - количество веб-атак только на один из онлайн-ресурсов выросло в 5,5 тысячи раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 18,3 миллиона. Большинство из них совершили боты, которые перехватывали с фейковых сайтов номера заказов, с их помощью создавали множество запросов на официальный сайт компании с целью резкого увеличения нагрузки на серверы и выведения их из строя.
В топ-5 самых атакуемых отраслей также вошли госсектор, ритейл, грузопассажирские перевозки и нефтегазовый сервис.
Кроме того, хакеры стали чаще сканировать веб ресурсы для того, чтобы найти уязвимости, число сканирований выросло в 5,4 раза год к году - до 678 миллионов. Также втрое выросло количество сложных веб-атак.
"Аналитика показывает, что злоумышленники стали настойчивее в попытках взломать веб-приложения: если раньше, видя, что приложение находится под защитой, они довольно быстро уходили на менее защищенные сайты, то сейчас продолжают упрямые попытки пробить брешь в веб-контуре компаний. Мы рекомендуем всем компаниям внедрять сервис защиты с опытной командой, которая сможет круглосуточно отражать мощные волны веб-атак", – прокомментировал руководитель направления WAF ГК "Солар" Алексей Пашков.
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала