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Россия и Мексика обсуждают сотрудничество в сфере СПГ, пишут СМИ

Россия и Мексика обсуждают сотрудничество в сфере СПГ, пишут СМИ - 28.04.2025, ПРАЙМ

Россия и Мексика обсуждают сотрудничество в сфере СПГ, пишут СМИ

Россия и Мексика ведут переговоры о сотрудничестве в области сжиженного природного газа (СПГ), говорится в материале издания "Известия" со ссылкой на посла... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T09:07+0300

2025-04-28T09:07+0300

2025-04-28T09:07+0300

энергетика

россия

мексика

спг

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия и Мексика ведут переговоры о сотрудничестве в области сжиженного природного газа (СПГ), говорится в материале издания "Известия" со ссылкой на посла России в Мексике Николая Софинского.Отмечается, что Мексика стремится войти в число крупнейших мировых экспортеров СПГ, а Россия планирует увеличить производство до 100 миллионов тонн к 2035 году. Мексика строит четыре завода по сжижению газа для поставок в Европу и Азию, но в настоящее время покупает сырье в США. Мексика заинтересована в развитии собственной инфраструктуры и обмене технологиями с Россией.Российская сторона в свою очередь предлагает Мексике технологии и участие в инфраструктурных проектах. Взаимодействие между двумя странами может укрепить товарооборот, который достиг 1,3 миллиарда долларов в 2024 году.

https://1prime.ru/20250425/spg-857031498.html

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россия, мексика, спг