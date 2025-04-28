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Россия и Мексика обсуждают сотрудничество в сфере СПГ, пишут СМИ - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Россия и Мексика обсуждают сотрудничество в сфере СПГ, пишут СМИ
Россия и Мексика обсуждают сотрудничество в сфере СПГ, пишут СМИ - 28.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Мексика обсуждают сотрудничество в сфере СПГ, пишут СМИ
Россия и Мексика ведут переговоры о сотрудничестве в области сжиженного природного газа (СПГ), говорится в материале издания "Известия" со ссылкой на посла... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T09:07+0300
2025-04-28T09:07+0300
энергетика
россия
мексика
спг
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия и Мексика ведут переговоры о сотрудничестве в области сжиженного природного газа (СПГ), говорится в материале издания "Известия" со ссылкой на посла России в Мексике Николая Софинского.Отмечается, что Мексика стремится войти в число крупнейших мировых экспортеров СПГ, а Россия планирует увеличить производство до 100 миллионов тонн к 2035 году. Мексика строит четыре завода по сжижению газа для поставок в Европу и Азию, но в настоящее время покупает сырье в США. Мексика заинтересована в развитии собственной инфраструктуры и обмене технологиями с Россией.Российская сторона в свою очередь предлагает Мексике технологии и участие в инфраструктурных проектах. Взаимодействие между двумя странами может укрепить товарооборот, который достиг 1,3 миллиарда долларов в 2024 году.
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россия, мексика, спг
Энергетика, РОССИЯ, МЕКСИКА, СПГ
09:07 28.04.2025
 
Россия и Мексика обсуждают сотрудничество в сфере СПГ, пишут СМИ

"Известия": Россия и Мексика обсуждают сотрудничество в сфере СПГ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / LNG SOKOTOТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / LNG SOKOTO
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия и Мексика ведут переговоры о сотрудничестве в области сжиженного природного газа (СПГ), говорится в материале издания "Известия" со ссылкой на посла России в Мексике Николая Софинского.
Отмечается, что Мексика стремится войти в число крупнейших мировых экспортеров СПГ, а Россия планирует увеличить производство до 100 миллионов тонн к 2035 году. Мексика строит четыре завода по сжижению газа для поставок в Европу и Азию, но в настоящее время покупает сырье в США. Мексика заинтересована в развитии собственной инфраструктуры и обмене технологиями с Россией.
Российская сторона в свою очередь предлагает Мексике технологии и участие в инфраструктурных проектах. Взаимодействие между двумя странами может укрепить товарооборот, который достиг 1,3 миллиарда долларов в 2024 году.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Новый плавучий терминал регазификации СПГ прибудет в понедельник в Германию
25 апреля, 15:53
 
ЭнергетикаРОССИЯМЕКСИКАСПГ
 
 
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