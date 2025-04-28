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Польша хочет обеспечить Украину американским СПГ

Польша хочет обеспечить Украину американским СПГ - 28.04.2025, ПРАЙМ

Польша хочет обеспечить Украину американским СПГ

Польша хочет обеспечивать Украину американским сжиженным природным газом (LNG), заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T13:09+0300

2025-04-28T13:09+0300

2025-04-28T13:09+0300

энергетика

газ

украина

польша

сша

дональд туск

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ВАРШАВА, 28 апр – ПРАЙМ. Польша хочет обеспечивать Украину американским сжиженным природным газом (LNG), заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом. "Мы также разговаривали о сотрудничестве, если речь идет о газе LNG. Польша является одним из крупнейших инвесторов в газовую инфраструктуру и импортером американского газа", - сказал Туск. "Может быть, мы об этом разговаривали, обеспечить Украину газом благодаря нашему американо-польскому сотрудничеству, и не доплачивать за это", - добавил он. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на прошлой неделе сообщил, что Украина рассчитывает получить от Европейского банка реконструкции и развития 270 миллионов евро на закупку газа для подготовки к следующему отопительному сезону. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в минувшую среду заявил, что если США возьмут под контроль газовую сеть на Украине, связывающую Россию с Европой, "Газпром" готов обсуждать контракт на поставку газа с новым владельцем. Он также отметил, что Россия видит готовность некоторых европейских стран покупать российский газ и готова вести с ними переговоры, исходя из рыночных условий.

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украина

польша

сша

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газ, украина, польша, сша, дональд туск