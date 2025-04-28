https://1prime.ru/20250428/spg-857086495.html

Китай в апреле реэкспортировал рекордный объем СПГ, пишет Bloomberg

Китай в апреле реэкспортировал рекордный объем СПГ, пишет Bloomberg - 28.04.2025, ПРАЙМ

Китай в апреле реэкспортировал рекордный объем СПГ, пишет Bloomberg

Китай направил на реэкспорт рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) за месяц, в апреле показатель составил более чем 280 тысяч тонн, что может быть... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T13:39+0300

2025-04-28T13:39+0300

2025-04-28T13:39+0300

энергетика

китай

спг

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Китай направил на реэкспорт рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) за месяц, в апреле показатель составил более чем 280 тысяч тонн, что может быть объяснено слабым внутренним спросом, сообщает агентство Блумберг. "Китай реэкспортировал более 280 тысяч тонн сжиженного природного газа с начала апреля, это самый высокий показатель за один месяц", - передаёт агентство со ссылкой на собранные им данные отслеживания судов. По данным агентства, это эквивалентно 7,7% от общего импорта за месяц, и высокий объем реэкспорта, скорее всего, вызван слабым внутренним спросом вследствие мягкой зимы и больших запасов. Страна также может выиграть от повышения цен за рубежом, отмечается в материале. Согласно детализированным данным, реэкспорт продолжается ежемесячно с ноября прошлого года, и с начала апреля составил 284,2 тысячи тонн, месяцем ранее показатель составлял 273,6 тысячи тонн. А суммарно за эти шесть месяцев показатель составил в общей сложности 1,312 миллиона тонн, или в среднем почти 220 тысяч тонн в месяц, следует из данных агентства. До этого реэкспорт проводился в январе, этот месяц был пятым месяцем реэкспорта подряд.

https://1prime.ru/20250428/spg-857074147.html

китай

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китай, спг