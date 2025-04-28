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Китай в апреле реэкспортировал рекордный объем СПГ, пишет Bloomberg - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Китай в апреле реэкспортировал рекордный объем СПГ, пишет Bloomberg
Китай в апреле реэкспортировал рекордный объем СПГ, пишет Bloomberg - 28.04.2025, ПРАЙМ
Китай в апреле реэкспортировал рекордный объем СПГ, пишет Bloomberg
Китай направил на реэкспорт рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) за месяц, в апреле показатель составил более чем 280 тысяч тонн, что может быть... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:39+0300
2025-04-28T13:39+0300
энергетика
китай
спг
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Китай направил на реэкспорт рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) за месяц, в апреле показатель составил более чем 280 тысяч тонн, что может быть объяснено слабым внутренним спросом, сообщает агентство Блумберг. "Китай реэкспортировал более 280 тысяч тонн сжиженного природного газа с начала апреля, это самый высокий показатель за один месяц", - передаёт агентство со ссылкой на собранные им данные отслеживания судов. По данным агентства, это эквивалентно 7,7% от общего импорта за месяц, и высокий объем реэкспорта, скорее всего, вызван слабым внутренним спросом вследствие мягкой зимы и больших запасов. Страна также может выиграть от повышения цен за рубежом, отмечается в материале. Согласно детализированным данным, реэкспорт продолжается ежемесячно с ноября прошлого года, и с начала апреля составил 284,2 тысячи тонн, месяцем ранее показатель составлял 273,6 тысячи тонн. А суммарно за эти шесть месяцев показатель составил в общей сложности 1,312 миллиона тонн, или в среднем почти 220 тысяч тонн в месяц, следует из данных агентства. До этого реэкспорт проводился в январе, этот месяц был пятым месяцем реэкспорта подряд.
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китай, спг
Энергетика, КИТАЙ, СПГ
13:39 28.04.2025
 
Китай в апреле реэкспортировал рекордный объем СПГ, пишет Bloomberg

Bloomberg: Китай направил на реэкспорт рекордный объем СПГ за месяц

CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERERТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERER
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Китай направил на реэкспорт рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) за месяц, в апреле показатель составил более чем 280 тысяч тонн, что может быть объяснено слабым внутренним спросом, сообщает агентство Блумберг.
"Китай реэкспортировал более 280 тысяч тонн сжиженного природного газа с начала апреля, это самый высокий показатель за один месяц", - передаёт агентство со ссылкой на собранные им данные отслеживания судов.
По данным агентства, это эквивалентно 7,7% от общего импорта за месяц, и высокий объем реэкспорта, скорее всего, вызван слабым внутренним спросом вследствие мягкой зимы и больших запасов. Страна также может выиграть от повышения цен за рубежом, отмечается в материале.
Согласно детализированным данным, реэкспорт продолжается ежемесячно с ноября прошлого года, и с начала апреля составил 284,2 тысячи тонн, месяцем ранее показатель составлял 273,6 тысячи тонн. А суммарно за эти шесть месяцев показатель составил в общей сложности 1,312 миллиона тонн, или в среднем почти 220 тысяч тонн в месяц, следует из данных агентства. До этого реэкспорт проводился в январе, этот месяц был пятым месяцем реэкспорта подряд.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
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ЭнергетикаКИТАЙСПГ
 
 
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