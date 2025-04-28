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Первый российский наноспутник запустят летом 2025 года

Первый российский наноспутник запустят летом 2025 года - 28.04.2025, ПРАЙМ

Первый российский наноспутник запустят летом 2025 года

Компания "Геоскан" планирует летом 2025 года запустить первый российский наноспутник формата 16U, сообщили журналистам в пресс-службе компании. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T16:15+0300

2025-04-28T16:15+0300

2025-04-28T16:15+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Компания "Геоскан" планирует летом 2025 года запустить первый российский наноспутник формата 16U, сообщили журналистам в пресс-службе компании. "Запуск первого спутника на базе "Геоскан 16U" планируется летом 2025 года. Он станет также первым российским космическим аппаратом кубсат 16U на орбите Земли", - говорится в сообщении. Как отметили в компании, новая платформа формата 16U (то есть из 16 юнитов – блоков размерами 10 на 10 на 10 сантиметров, которых в обычных наноспутниках бывает несколько) обладает одной из самых точных систем ориентации и стабилизации среди кубсатов, что позволяет получать качественные данные дистанционного зондирования Земли. "При разработке платформы "Геоскан 16U" главной задачей было создать надежную систему, которая будет с максимальной точностью направлять камеры ДЗЗ для получения качественных данных... При этом она универсальна и может быть адаптирована для задач связи, экспериментов и испытаний приборов российских заказчиков", — приводит пресс-служба слова руководителя отдела разработки малых космических аппаратов Дмитрия Боровицкого. Кроме того, как рассказали в компании, летом 2025 года помимо аппарата 16U будут запущены восемь спутников формата 3U - "Геоскан-1", "Геоскан-2", "Геоскан-3", "Гесокан-4", "Геоскан-5", "Геоскан-6", "ИнноСат3", Как ожидается, они будут выведены на орбиту в качестве попутной нагрузки во время запуска спутников "Ионосфера-М" №3 и №4 на ракете "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный. Спутник "ИнноСат16" форм-фактора 16U оборудован панхроматической камерой разработки АО "НПО "Лептон" с разрешением 2,5 метра на пиксель (при высоте орбиты 500 километров) для дистанционного зондирования Земли. На малых космических аппаратах форм-фактора 3U "Геоскан-1", "Геоскан-2", "Геоскан-3", "Гесокан-4", "Геоскан-5", "Геоскан-6", "ИнноСат3", а также научно-образовательный спутник "239Alferov" Президентского физико-математического лицея №239 и Лицея "Физико-техническая школа имени Ж. И. Алфёрова.

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