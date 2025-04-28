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В США сообщили о резком снижении объемов товаров из Китая - 28.04.2025, ПРАЙМ
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В США сообщили о резком снижении объемов товаров из Китая
В США сообщили о резком снижении объемов товаров из Китая - 28.04.2025, ПРАЙМ
В США сообщили о резком снижении объемов товаров из Китая
Операторы контейнерных портов и менеджеры по грузовым авиаперевозкам в США сообщают о резком снижении объемов товаров из КНР на фоне введения ввозных пошлин... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T03:56+0300
2025-04-28T03:56+0300
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сша
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дональд трамп
financial times
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Операторы контейнерных портов и менеджеры по грузовым авиаперевозкам в США сообщают о резком снижении объемов товаров из КНР на фоне введения ввозных пошлин американским президентом Дональдом Трампом, пишет газета Financial Times. "Операторы контейнерных портов и менеджеры по грузовым авиаперевозкам сообщают о резком снижении объемов товаров, перевозимых из Китая", - говорится в материале. Отмечается, что после введения американских пошлин количество заказов на контейнерные перевозки в США резко сократилось. Согласно последним данным службы отслеживания контейнеров Vizion, к середине апреля заказов на стандартные контейнеры из Китая в США было на 45% меньше, чем годом ранее. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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бизнес, мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, financial times
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Financial Times
03:56 28.04.2025
 
В США сообщили о резком снижении объемов товаров из Китая

Financial Times: в США резко снизились объемы товаров из Китая

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Операторы контейнерных портов и менеджеры по грузовым авиаперевозкам в США сообщают о резком снижении объемов товаров из КНР на фоне введения ввозных пошлин американским президентом Дональдом Трампом, пишет газета Financial Times.
"Операторы контейнерных портов и менеджеры по грузовым авиаперевозкам сообщают о резком снижении объемов товаров, перевозимых из Китая", - говорится в материале.
Отмечается, что после введения американских пошлин количество заказов на контейнерные перевозки в США резко сократилось. Согласно последним данным службы отслеживания контейнеров Vizion, к середине апреля заказов на стандартные контейнеры из Китая в США было на 45% меньше, чем годом ранее.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАКИТАЙКНРДональд ТрампFinancial Times
 
 
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