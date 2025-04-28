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Суд конфисковал полученные экс-замглавы Минцифры Паршиным деньги

Суд конфисковал полученные экс-замглавы Минцифры Паршиным деньги - 28.04.2025, ПРАЙМ

Суд конфисковал полученные экс-замглавы Минцифры Паршиным деньги

Хамовнический суд Москвы конфисковал 3,7 миллиона рублей, которые бывший замглавы Минцифры Максим Паршин получил в качестве взятки, передает корреспондент РИА... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T12:40+0300

2025-04-28T12:40+0300

2025-04-28T12:40+0300

россия

финансы

москва

максим паршин

минцифры

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы конфисковал 3,7 миллиона рублей, которые бывший замглавы Минцифры Максим Паршин получил в качестве взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В понедельник Хамовнический суд Москвы приговорил к 9 годам колонии Паршина за получение взятки в 3,7 миллиона рублей. Второго подсудимого предпринимателя Александра Моносова она приговорила к 8 годам 6 месяцам колонии. "Вещественные доказательства в виде билетов Банка России на общую сумму 3,7 миллиона рублей, хранящиеся в ГСУ, конфисковать в доход государства", - огласила приговор судья. Она также оставила под арестом объекты недвижимости и банковские счета обоих подсудимых, оцениваемые на 200 миллионов рублей. Ранее прокурор потребовал для Паршина 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 315 миллионов рублей. Моносова он предложил отправить в колонию на 12 лет и оштрафовать на 500 миллионов рублей. По версии следствия, Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий, за взятку в 3 миллиона 750 тысяч рублей способствовал выделению грантов фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений для госсектора. Сам Моносов настаивал, что намеревался передать Паршину документы, но случайно перепутал и передал ему папку с деньгами, которые отложил на подарок жене. Оба фигуранта в суде заявили, что вину не признают. Паршину по статье о получении должностным лицом особо крупной взятки грозило от восьми до 15 лет колонии.

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