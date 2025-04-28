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В Ташкенте открывается выставка "Иннопром. Центральная Азия"

В Ташкенте открывается выставка "Иннопром. Центральная Азия" - 28.04.2025, ПРАЙМ

В Ташкенте открывается выставка "Иннопром. Центральная Азия"

Пятая выставка "Иннопром. Центральная Азия" открывается в понедельник в Ташкенте, ее трехдневная экспозиция будет посвящена промышленному сотрудничеству России... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T00:22+0300

2025-04-28T00:22+0300

2025-04-28T00:22+0300

экономика

мировая экономика

узбекистан

ташкент

рф

денис мантуров

иннопром

евразийская экономическая комиссия

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ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Пятая выставка "Иннопром. Центральная Азия" открывается в понедельник в Ташкенте, ее трехдневная экспозиция будет посвящена промышленному сотрудничеству России со странами евразийского региона. В 2025 году выставка расширила свои площади, а также число и географию участников. Мероприятие переместилось в Ташкенте из "Узэкспоцентра" в новый международный выставочный центр CAEX Uzbekistan. Это обеспечило рост экспозиции на 20%, до 18 тысяч квадратных метров. О своих достижениях и планах расскажут около 500 компаний - это самый высокий показатель за время проведения выставки. Как ожидается, выставку посетит более 10 тысяч участников из 37 стран мира. "С каждым годом число регионов России, которые принимают участие, растет. Семнадцать региональных экспозиций будет в этом году. Это больше, чем в прошлом (14 регионов РФ - ред.)", - сказал программный директор "Иннопрома" Антон Атрашкин, отвечая РИА Новости на вопрос о динамике российского участия в выставке. По его оценке, до 30 делегаций из российских регионов посетят выставку "Иннопром. Центральная Азия" в этом году. "Для российских компаний и российских регионов это очень знаковая выставка. Приедет очень много губернаторов, глав компаний. Мы как организаторы видим огромный ажиотаж", - отметил Атрашкин. Помимо представителей Узбекистана и России свои национальные стенды вновь развернут Белоруссия и Казахстан, а Киргизия сделает это впервые. На "Иннопром" в Ташкент приезжает много делегаций из стран-партнеров России и Узбекистана В этот раз их список впервые пополнят Афганистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Тема главной пленарной сессии на выставке - "Стратегическое промышленное партнерство в Центральной Азии: интеграция на основе передовых технологий". На ней выступят первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев. Среди спикеров - представители Евразийской экономической комиссии, компаний и структур России и центральноазиатских стран. В рамках деловой программы пройдет свыше 15 мероприятий, где участники профильных дискуссий обсудят ключевые и актуальные темы, отражающие современные вызовы и возможности промышленного развития. В 2021 году в Ташкенте впервые за пределами России состоялась выставка "Иннопром". С 2022 года форум проводится уже в формате "Иннопром. Центральная Азия". Организаторами экспозиции выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерство промышленности и торговли России. В 2024 году в выставке приняли участие более 400 компаний из России, Узбекистана, Белоруссии и Китая. По итогам форума было подписано порядка 45 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве на сумму около 4 миллиардов долларов.

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мировая экономика, узбекистан, ташкент, рф, денис мантуров, иннопром, евразийская экономическая комиссия