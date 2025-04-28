https://1prime.ru/20250428/tramp-857073227.html

"Еще три года". На Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине

"Еще три года". На Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине - 28.04.2025, ПРАЙМ

"Еще три года". На Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине

Киев и его европейские союзники не смогут убедить президента США Дональда Трампа улучшить условия мирного соглашения по Украине. Таким мнением поделился... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T08:40+0300

2025-04-28T08:40+0300

2025-04-28T08:40+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Киев и его европейские союзники не смогут убедить президента США Дональда Трампа улучшить условия мирного соглашения по Украине. Таким мнением поделился политолог Марк Галеотти в материале для газеты Sunday Times.Галеотти отметил, что Киев не может продолжать вооруженное противостояние с Россией без поддержки США. При этом надежды на предоставление желаемых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов также обречены на провал."Украинцы не могут позволить себе воевать еще три года и девять месяцев без поддержки Америки", — заметил эксперт.Ранее Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его высказывания относительно Крыма вредят мирным переговорам с Москвой.

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сша, украина, дональд трамп