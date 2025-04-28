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"Еще три года". На Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине
"Еще три года". На Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Еще три года". На Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине
Киев и его европейские союзники не смогут убедить президента США Дональда Трампа улучшить условия мирного соглашения по Украине. Таким мнением поделился... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T08:40+0300
2025-04-28T08:40+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Киев и его европейские союзники не смогут убедить президента США Дональда Трампа улучшить условия мирного соглашения по Украине. Таким мнением поделился политолог Марк Галеотти в материале для газеты Sunday Times.Галеотти отметил, что Киев не может продолжать вооруженное противостояние с Россией без поддержки США. При этом надежды на предоставление желаемых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов также обречены на провал."Украинцы не могут позволить себе воевать еще три года и девять месяцев без поддержки Америки", — заметил эксперт.Ранее Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его высказывания относительно Крыма вредят мирным переговорам с Москвой.
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Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
"Еще три года". На Западе забили тревогу из-за плана Трампа по Украине
Sunday Times: Трамп не позволит Киеву улучшить условия мирного соглашения
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ.
Киев и его европейские союзники не смогут убедить президента США Дональда Трампа улучшить условия мирного соглашения по Украине. Таким мнением поделился политолог Марк Галеотти в материале для газеты
Sunday Times.
Галеотти отметил, что Киев не может продолжать вооруженное противостояние с Россией без поддержки США. При этом надежды на предоставление желаемых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов также обречены на провал.
"Украинцы не могут позволить себе воевать еще три года и девять месяцев без поддержки Америки", — заметил эксперт.
Ранее Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его высказывания относительно Крыма вредят мирным переговорам с Москвой.
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