Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нужно избавиться". Во Франции раскрыли, как поступит Трамп с Макроном - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250428/tramp-857084852.html
"Нужно избавиться". Во Франции раскрыли, как поступит Трамп с Макроном
"Нужно избавиться". Во Франции раскрыли, как поступит Трамп с Макроном - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Нужно избавиться". Во Франции раскрыли, как поступит Трамп с Макроном
Президент США Дональд Трамп должен будет избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, так как тот препятствует миру, заявил лидер партии "Патриоты"... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:18+0300
2025-04-28T13:18+0300
политика
сша
дональд трамп
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/82875/89/828758951_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_b3d651a87746edbe6547f64436a98554.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен будет избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, так как тот препятствует миру, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Своим мнением он подцедился в соцсети X."Трамп его презирает. Он знает, что Макрон хочет помешать миру &lt;...&gt;. Поэтому Трампу нужно избавиться от него, чтобы избежать войны", - написал политик.Филиппо также напомнил, что ранее Трамп уже называл французского президента слабаком, а также отметил, что взгляды Макрона полностью противоположны политическим взглядам страны. Ранее, 26 апреля, Макрон сообщил о встрече с Владимиром Зеленским, с которым французский лидер обменялся мнениями, а также сообщил, что узнал от Зеленского о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.
https://1prime.ru/20250428/vstrecha-857080005.html
сша
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82875/89/828758951_144:0:2416:1704_1920x0_80_0_0_60b4d7b78a663523a97647f844e56b70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский
Политика, США, Дональд Трамп, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
13:18 28.04.2025
 
"Нужно избавиться". Во Франции раскрыли, как поступит Трамп с Макроном

Филиппо: Макрон препятствует миру, и Трампу придется избавиться от французского лидера

© AFP / Jim Watson# Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018
# Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© AFP / Jim Watson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен будет избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, так как тот препятствует миру, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Своим мнением он подцедился в соцсети X.
"Трамп его презирает. Он знает, что Макрон хочет помешать миру <...>. Поэтому Трампу нужно избавиться от него, чтобы избежать войны", - написал политик.
Филиппо также напомнил, что ранее Трамп уже называл французского президента слабаком, а также отметил, что взгляды Макрона полностью противоположны политическим взглядам страны.
Ранее, 26 апреля, Макрон сообщил о встрече с Владимиром Зеленским, с которым французский лидер обменялся мнениями, а также сообщил, что узнал от Зеленского о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
"Все кончено". Конгрессвумен описала встречу Трампа и Зеленского
11:30
 
ПолитикаСШАДональд ТрампФРАНЦИЯЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала