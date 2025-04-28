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"Нужно избавиться". Во Франции раскрыли, как поступит Трамп с Макроном
"Нужно избавиться". Во Франции раскрыли, как поступит Трамп с Макроном - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Нужно избавиться". Во Франции раскрыли, как поступит Трамп с Макроном
Президент США Дональд Трамп должен будет избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, так как тот препятствует миру, заявил лидер партии "Патриоты"... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:18+0300
2025-04-28T13:18+0300
2025-04-28T13:18+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен будет избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, так как тот препятствует миру, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Своим мнением он подцедился в соцсети X."Трамп его презирает. Он знает, что Макрон хочет помешать миру <...>. Поэтому Трампу нужно избавиться от него, чтобы избежать войны", - написал политик.Филиппо также напомнил, что ранее Трамп уже называл французского президента слабаком, а также отметил, что взгляды Макрона полностью противоположны политическим взглядам страны. Ранее, 26 апреля, Макрон сообщил о встрече с Владимиром Зеленским, с которым французский лидер обменялся мнениями, а также сообщил, что узнал от Зеленского о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.
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Политика, США, Дональд Трамп, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
"Нужно избавиться". Во Франции раскрыли, как поступит Трамп с Макроном
Филиппо: Макрон препятствует миру, и Трампу придется избавиться от французского лидера
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп должен будет избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, так как тот препятствует миру, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Своим мнением он подцедился в соцсети X
.
"Трамп его презирает. Он знает, что Макрон хочет помешать миру <...>. Поэтому Трампу нужно избавиться от него, чтобы избежать войны", - написал политик.
Филиппо также напомнил, что ранее Трамп уже называл французского президента слабаком, а также отметил, что взгляды Макрона полностью противоположны политическим взглядам страны.
Ранее, 26 апреля, Макрон сообщил о встрече с Владимиром Зеленским, с которым французский лидер обменялся мнениями, а также сообщил, что узнал от Зеленского о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.
"Все кончено". Конгрессвумен описала встречу Трампа и Зеленского