https://1prime.ru/20250428/tramp-857084852.html

"Нужно избавиться". Во Франции раскрыли, как поступит Трамп с Макроном

"Нужно избавиться". Во Франции раскрыли, как поступит Трамп с Макроном - 28.04.2025, ПРАЙМ

"Нужно избавиться". Во Франции раскрыли, как поступит Трамп с Макроном

Президент США Дональд Трамп должен будет избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, так как тот препятствует миру, заявил лидер партии "Патриоты"... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T13:18+0300

2025-04-28T13:18+0300

2025-04-28T13:18+0300

политика

сша

дональд трамп

франция

эммануэль макрон

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен будет избавиться от президента Франции Эммануэля Макрона, так как тот препятствует миру, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Своим мнением он подцедился в соцсети X."Трамп его презирает. Он знает, что Макрон хочет помешать миру <...>. Поэтому Трампу нужно избавиться от него, чтобы избежать войны", - написал политик.Филиппо также напомнил, что ранее Трамп уже называл французского президента слабаком, а также отметил, что взгляды Макрона полностью противоположны политическим взглядам страны. Ранее, 26 апреля, Макрон сообщил о встрече с Владимиром Зеленским, с которым французский лидер обменялся мнениями, а также сообщил, что узнал от Зеленского о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.

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сша, дональд трамп, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский