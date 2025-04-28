Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250428/tramp-857092582.html
Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома
Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома - 28.04.2025, ПРАЙМ
Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома
Президент США Дональд Трамп хочет с сближения с российским лидером Владимиром Путиным, считает экс-директор по России в Совете национальной безопасности США... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:40+0300
2025-04-28T15:40+0300
политика
технологии
россия
сша
москва
хельсинки
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/50/829035072_0:189:4696:2831_1920x0_80_0_0_a5985428296dfe2a7a814b700e04750b.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет с сближения с российским лидером Владимиром Путиным, считает экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл. "Он (Трамп - ред.) хочет сближения с Путиным", - приводит агентство Блумберг слова Хилл. Она также добавила, что президент США "повторяет как попугай" за Путиным. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших советников Трампа писала, что президент США с момента встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018 года относится к тому с "уважением, граничащим с восхищением". В марте президент США Дональд Трамп, говоря о впечатлениях о российском лидере Владимире Путине после разговора с ним, отметил, что тот был очень сильным. В феврале Трамп заявлял, что считает Путина очень умным человеком.
https://1prime.ru/20250428/peskov-857077541.html
сша
москва
хельсинки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/50/829035072_336:0:4360:3018_1920x0_80_0_0_6502dcc4ed23b3a015c7ef57e1f09c91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, сша, москва, хельсинки, владимир путин, дональд трамп
Политика, Технологии, РОССИЯ, США, МОСКВА, Хельсинки, Владимир Путин, Дональд Трамп
15:40 28.04.2025
 
Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома

Экс-чиновница Белого дома Хилл: Трамп хочет сближения с Путиным

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет с сближения с российским лидером Владимиром Путиным, считает экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл.
"Он (Трамп - ред.) хочет сближения с Путиным", - приводит агентство Блумберг слова Хилл. Она также добавила, что президент США "повторяет как попугай" за Путиным.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших советников Трампа писала, что президент США с момента встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018 года относится к тому с "уважением, граничащим с восхищением".
В марте президент США Дональд Трамп, говоря о впечатлениях о российском лидере Владимире Путине после разговора с ним, отметил, что тот был очень сильным. В феврале Трамп заявлял, что считает Путина очень умным человеком.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Встречи с Трампом в графике Путина пока нет, сообщили в Кремле
10:43
 
ПолитикаТехнологииРОССИЯСШАМОСКВАХельсинкиВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала