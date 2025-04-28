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Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома

Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома - 28.04.2025, ПРАЙМ

Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома

Президент США Дональд Трамп хочет с сближения с российским лидером Владимиром Путиным, считает экс-директор по России в Совете национальной безопасности США... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T15:40+0300

2025-04-28T15:40+0300

2025-04-28T15:40+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет с сближения с российским лидером Владимиром Путиным, считает экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл. "Он (Трамп - ред.) хочет сближения с Путиным", - приводит агентство Блумберг слова Хилл. Она также добавила, что президент США "повторяет как попугай" за Путиным. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших советников Трампа писала, что президент США с момента встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018 года относится к тому с "уважением, граничащим с восхищением". В марте президент США Дональд Трамп, говоря о впечатлениях о российском лидере Владимире Путине после разговора с ним, отметил, что тот был очень сильным. В феврале Трамп заявлял, что считает Путина очень умным человеком.

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технологии, россия, сша, москва, хельсинки, владимир путин, дональд трамп