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В Белом доме оценили результаты работы Трампа в течение первых ста дней

В Белом доме оценили результаты работы Трампа в течение первых ста дней - 28.04.2025, ПРАЙМ

В Белом доме оценили результаты работы Трампа в течение первых ста дней

Президент США Дональд Трамп выполнил сотни обещаний и провел самые исторические первые 100 дней на посту, заявила официальный представитель Белого дома Каролин... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T15:51+0300

2025-04-28T15:51+0300

2025-04-28T15:51+0300

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ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выполнил сотни обещаний и провел самые исторические первые 100 дней на посту, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Первые 100 дней Трампа без сомнения были самыми монументальными и историческими за все администрации в американской истории. Президент Трамп уже выполнил сотни данных обещаний", - сказала Левитт на брифинге. Она сообщила, что Трамп во вторник проведет митинг в Мичигане, впервые после инаугурации, а в среду - встречу со своим кабинетом, где обсудит достижения и будущие задачи. Первым об успехах за 100 дней президентства доложил нации Франклин Рузвельт в 1933 году. Этим он хотел "театрально" дистанцироваться от предшественника Герберта Гувера и острой фазы "Великой депрессии". С тех пор Рузвельта считают образцом эффективности: в первую стодневку, среди прочего, он объявил банковские каникулы и другие меры поддержки экономики и отменил "сухой закон". И хотя с последним тяжело тягаться, Трамп задал новую планку, подписав рекордное количество указов сразу после инаугурации, в первые 100 часов на посту. А по поводу своих 100 дней республиканец задолго до 30 апреля, когда они истекают, высказался, что стал самым эффективным среди американских лидеров с "самыми успешными 100 днями в истории".

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общество , вашингтон, сша, дональд трамп