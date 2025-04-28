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В Белом доме оценили результаты работы Трампа в течение первых ста дней - 28.04.2025, ПРАЙМ
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В Белом доме оценили результаты работы Трампа в течение первых ста дней
В Белом доме оценили результаты работы Трампа в течение первых ста дней - 28.04.2025, ПРАЙМ
В Белом доме оценили результаты работы Трампа в течение первых ста дней
Президент США Дональд Трамп выполнил сотни обещаний и провел самые исторические первые 100 дней на посту, заявила официальный представитель Белого дома Каролин... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:51+0300
2025-04-28T15:51+0300
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ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выполнил сотни обещаний и провел самые исторические первые 100 дней на посту, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Первые 100 дней Трампа без сомнения были самыми монументальными и историческими за все администрации в американской истории. Президент Трамп уже выполнил сотни данных обещаний", - сказала Левитт на брифинге. Она сообщила, что Трамп во вторник проведет митинг в Мичигане, впервые после инаугурации, а в среду - встречу со своим кабинетом, где обсудит достижения и будущие задачи. Первым об успехах за 100 дней президентства доложил нации Франклин Рузвельт в 1933 году. Этим он хотел "театрально" дистанцироваться от предшественника Герберта Гувера и острой фазы "Великой депрессии". С тех пор Рузвельта считают образцом эффективности: в первую стодневку, среди прочего, он объявил банковские каникулы и другие меры поддержки экономики и отменил "сухой закон". И хотя с последним тяжело тягаться, Трамп задал новую планку, подписав рекордное количество указов сразу после инаугурации, в первые 100 часов на посту. А по поводу своих 100 дней республиканец задолго до 30 апреля, когда они истекают, высказался, что стал самым эффективным среди американских лидеров с "самыми успешными 100 днями в истории".
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общество , вашингтон, сша, дональд трамп
Политика, Общество , ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп
15:51 28.04.2025
 
В Белом доме оценили результаты работы Трампа в течение первых ста дней

Левитт: Трамп за 100 дней в Белом доме выполнил сотни обещаний

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выполнил сотни обещаний и провел самые исторические первые 100 дней на посту, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Первые 100 дней Трампа без сомнения были самыми монументальными и историческими за все администрации в американской истории. Президент Трамп уже выполнил сотни данных обещаний", - сказала Левитт на брифинге.
Она сообщила, что Трамп во вторник проведет митинг в Мичигане, впервые после инаугурации, а в среду - встречу со своим кабинетом, где обсудит достижения и будущие задачи.
Первым об успехах за 100 дней президентства доложил нации Франклин Рузвельт в 1933 году. Этим он хотел "театрально" дистанцироваться от предшественника Герберта Гувера и острой фазы "Великой депрессии". С тех пор Рузвельта считают образцом эффективности: в первую стодневку, среди прочего, он объявил банковские каникулы и другие меры поддержки экономики и отменил "сухой закон". И хотя с последним тяжело тягаться, Трамп задал новую планку, подписав рекордное количество указов сразу после инаугурации, в первые 100 часов на посту. А по поводу своих 100 дней республиканец задолго до 30 апреля, когда они истекают, высказался, что стал самым эффективным среди американских лидеров с "самыми успешными 100 днями в истории".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
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ПолитикаОбществоВАШИНГТОНСШАДональд Трамп
 
 
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