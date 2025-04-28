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Экс-топы "Трансаэро" не подлежат субсидиарной ответственности, решил суд

Экс-топы "Трансаэро" не подлежат субсидиарной ответственности, решил суд - 28.04.2025, ПРАЙМ

Экс-топы "Трансаэро" не подлежат субсидиарной ответственности, решил суд

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение суда первой инстанции об отказе конкурсному управляющему обанкротившейся авиакомпании... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T20:22+0300

2025-04-28T20:22+0300

2025-04-28T20:22+0300

трансаэро

втб

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение суда первой инстанции об отказе конкурсному управляющему обанкротившейся авиакомпании "Трансаэро" и ее кредитору банку ВТБ в привлечении к субсидиарной ответственности по долгам "Трансаэро" ее совладельцев и бывших топ-менеджеров, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте - оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", – сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части постановления суда второй инстанции пока не опубликованы. Жалобы на определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое в феврале 2025 года в рамках дела о банкротстве "Трансаэро", подали конкурсный управляющий Алексей Белокопыт, банк ВТБ, а также бывший бухгалтер авиакомпании Андрей Ковалев. Арбитражный суд Петербурга в апреле 2023 года объединил в одно производство поданное еще в 2019 году заявление кредитора банка ВТБ о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам "Трансаэро" ее совладельцев - супругов Ольги и Александра Плешаковых, которые также занимали в авиакомпании руководящие должности, и главы Международного авиационного комитета СНГ Татьяны Анодиной путем взыскания с них более 249,2 миллиарда рублей и аналогичное заявление конкурсного управляющего Алексея Белокопыта в отношении Плешаковых, а также бывшего главного бухгалтера Ковалева, которое было подано в сентябре 2020 года. Плешаковой принадлежит 18,39% акций "Трансаэро", ее мужу - 18,23%, главе Международного авиационного комитета СНГ Анодиной, матери Плешакова, - 3%, еще по 3,5% у дочерей Плешаковых – Натальи и Татьяны. Кроме того, Плешакова была гендиректором, Плешаков – председателем совета директоров. Требования кредиторов "Трансаэро" в 2022 году оценивались в 245 миллиардов рублей. "Трансаэро" перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту, дело о ее банкротстве рассматривается 9 лет, 6 месяцев и 9 дней, указывается в карточке дела.

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трансаэро, втб