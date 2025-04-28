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Треть россиян регулярно сталкивается с переработками, показало исследование

Треть россиян регулярно сталкивается с переработками, показало исследование - 28.04.2025, ПРАЙМ

Треть россиян регулярно сталкивается с переработками, показало исследование

Треть россиян регулярно сталкивается с переработками, еще 46% приходится периодически сталкиваться с этим, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T05:17+0300

2025-04-28T05:17+0300

2025-04-28T05:17+0300

экономика

общество

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Треть россиян регулярно сталкивается с переработками, еще 46% приходится периодически сталкиваться с этим, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Согласно исследованию, 77% работающих в офисах россиян сталкиваются с переработками: 31% - регулярно, еще 46% - периодически", - показало исследование, в котором приняли участие 1600 респондентов. Причем среди тех, кто регулярно остается работать сверхурочно, больше всего и тех, кто чувствует, что должен доказывать свою полезность: "Если не доказываешь эффективность, то работодатель считает тебя ненужным специалистом, не платит премии и не повышает зарплату". А среди тех, кто уходит из офиса вовремя, каждый второй вообще лишен подобных переживаний. В целом, как показало исследование, 61% сотрудников испытывают необходимость доказывать свою эффективность: 21% - часто, 40% - иногда. 9 из 10 работников ощущают доверие со стороны руководителя: 36% абсолютно уверены в этом, еще 54% - скорее уверены. Переработки стали своеобразной компенсацией возможности работать из дома, обращают внимание аналитики. Согласно исследованию, чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (37%). Они же чаще переживают по поводу собственной эффективности. Практически столь же часто волнуются из-за результативности своего труда и сотрудники на удаленке. В то же время среди дистанционных работников и сотрудников на гибридном графике больше тех, кто абсолютно уверен в доверии руководства (41 и 40% соответственно).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество