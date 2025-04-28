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Трутнев заявил, что ВЭФ-2025 будет востребован у иностранных участников

Трутнев заявил, что ВЭФ-2025 будет востребован у иностранных участников - 28.04.2025, ПРАЙМ

Трутнев заявил, что ВЭФ-2025 будет востребован у иностранных участников

Восточный экономический форум (ВЭФ-2025), который пройдет во Владивостоке 3-6 сентября, будет востребован у иностранных участников, в том числе из... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T05:57+0300

2025-04-28T05:57+0300

2025-04-28T05:57+0300

экономика

россия

болгария

москва

владивосток

юрий трутнев

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Восточный экономический форум (ВЭФ-2025), который пройдет во Владивостоке 3-6 сентября, будет востребован у иностранных участников, в том числе из недружественных государств, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Прогнозы не совсем моя специальность, это не самая сильная моя сторона. Я только одно могу сказать: мы будем рады всем гостям. У нас на прошлом экономическом форуме были гости из десятков недружественных стран и, конечно, из многих десятков дружественных стран. Я уверен в том, что гости к нам приедут и сейчас, потому что мы закладываем вектор, закладываем стратегию развития важнейшего региона мира", - сказал Трутнев журналистам. По его мнению, страны, представители которых не приедут, не будут понимать, "что творится на этой огромной территории". "Это примерно как закрыть глаза и пытаться стометровку пробежать. Ну, пожалуйста, если добежишь. Поэтому я думаю, что подавляющее число умных людей, аналитиков, руководителей к нам обязательно приедут", - уточнил вице-премьер. В ВЭФ-2024 приняли участие более 7,1 тысячи человек из 75 стран и территорий, включая Россию. Форум посетили представители 16 недружественных стран и территорий: Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Каймановы острова, Нидерланды, Республика Кипр, Республика Корея, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Япония. Самыми многочисленными стали делегации Китая, Малайзии, Болгарии, Вьетнама, Мьянмы.

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россия, болгария, москва, владивосток, юрий трутнев