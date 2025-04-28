Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трутнев заявил о необходимости продления "дальневосточной надбавки" - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250428/trutnev-857070899.html
Трутнев заявил о необходимости продления "дальневосточной надбавки"
Трутнев заявил о необходимости продления "дальневосточной надбавки" - 28.04.2025, ПРАЙМ
Трутнев заявил о необходимости продления "дальневосточной надбавки"
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что считает необходимым продление после 2028 года действия механизма "дальневосточной надбавки", | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T06:15+0300
2025-04-28T06:15+0300
энергетика
россия
экономика
рф
москва
дальний восток
юрий трутнев
алексей чекунков
айсен николаев
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857070899.jpg?1745810113
МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что считает необходимым продление после 2028 года действия механизма "дальневосточной надбавки", позволяющего снижать стоимость электроэнергии для потребителей дальневосточных регионов, и пообещал работать над этим. "Дальневосточная надбавка" - механизм выравнивания тарифов на Дальнем Востоке при помощи надбавки для оптового энергорынка. Сейчас энерготарифы в ДФО субсидируются с рядом исключений до 2028 года. "По моему мнению, программа должна быть продолжена. Будем работать над этим", - сказал Трутнев журналистам. В феврале на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил рассмотреть продление механизма "дальневосточной надбавки" до 2035 года, зафиксировав ее размер на уровне 2025 года, и направлять 50% средств на сохранение льготных тарифов для резидентов территории опережающего развития, Свободного порта и субъектов малого и среднего предпринимательства, а вторую половину - на целевое финансирование мероприятий по строительству и модернизации объектов генерации в изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах. По его данным, общий объем средств надбавки до 2035 года на развитие генерации при таком подходе составит около 133 миллиардов рублей. Возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Энергетика" глава Якутии Айсен Николаев поддержал продление этого механизма.
рф
москва
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, москва, дальний восток, юрий трутнев, алексей чекунков, айсен николаев, госсовет, минвостокразвития
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Алексей Чекунков, Айсен Николаев, Госсовет, Минвостокразвития
06:15 28.04.2025
 
Трутнев заявил о необходимости продления "дальневосточной надбавки"

Трутнев: необходимо продлить механизм "дальневосточной надбавки" до 2028 года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что считает необходимым продление после 2028 года действия механизма "дальневосточной надбавки", позволяющего снижать стоимость электроэнергии для потребителей дальневосточных регионов, и пообещал работать над этим.
"Дальневосточная надбавка" - механизм выравнивания тарифов на Дальнем Востоке при помощи надбавки для оптового энергорынка. Сейчас энерготарифы в ДФО субсидируются с рядом исключений до 2028 года.
"По моему мнению, программа должна быть продолжена. Будем работать над этим", - сказал Трутнев журналистам.
В феврале на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил рассмотреть продление механизма "дальневосточной надбавки" до 2035 года, зафиксировав ее размер на уровне 2025 года, и направлять 50% средств на сохранение льготных тарифов для резидентов территории опережающего развития, Свободного порта и субъектов малого и среднего предпринимательства, а вторую половину - на целевое финансирование мероприятий по строительству и модернизации объектов генерации в изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах. По его данным, общий объем средств надбавки до 2035 года на развитие генерации при таком подходе составит около 133 миллиардов рублей. Возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Энергетика" глава Якутии Айсен Николаев поддержал продление этого механизма.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯРФМОСКВАДальний ВостокЮрий ТрутневАлексей ЧекунковАйсен НиколаевГоссоветМинвостокразвития
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала