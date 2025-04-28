https://1prime.ru/20250428/trutnev-857070899.html

Трутнев заявил о необходимости продления "дальневосточной надбавки"

Трутнев заявил о необходимости продления "дальневосточной надбавки" - 28.04.2025, ПРАЙМ

Трутнев заявил о необходимости продления "дальневосточной надбавки"

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что считает необходимым продление после 2028 года действия механизма "дальневосточной надбавки", | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T06:15+0300

2025-04-28T06:15+0300

2025-04-28T06:15+0300

энергетика

россия

экономика

рф

москва

дальний восток

юрий трутнев

алексей чекунков

айсен николаев

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857070899.jpg?1745810113

МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что считает необходимым продление после 2028 года действия механизма "дальневосточной надбавки", позволяющего снижать стоимость электроэнергии для потребителей дальневосточных регионов, и пообещал работать над этим. "Дальневосточная надбавка" - механизм выравнивания тарифов на Дальнем Востоке при помощи надбавки для оптового энергорынка. Сейчас энерготарифы в ДФО субсидируются с рядом исключений до 2028 года. "По моему мнению, программа должна быть продолжена. Будем работать над этим", - сказал Трутнев журналистам. В феврале на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил рассмотреть продление механизма "дальневосточной надбавки" до 2035 года, зафиксировав ее размер на уровне 2025 года, и направлять 50% средств на сохранение льготных тарифов для резидентов территории опережающего развития, Свободного порта и субъектов малого и среднего предпринимательства, а вторую половину - на целевое финансирование мероприятий по строительству и модернизации объектов генерации в изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах. По его данным, общий объем средств надбавки до 2035 года на развитие генерации при таком подходе составит около 133 миллиардов рублей. Возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Энергетика" глава Якутии Айсен Николаев поддержал продление этого механизма.

рф

москва

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, москва, дальний восток, юрий трутнев, алексей чекунков, айсен николаев, госсовет, минвостокразвития