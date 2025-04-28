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ЦБ отметил рост числа бизнес-клиентов микрофинансовых организаций в России

ЦБ отметил рост числа бизнес-клиентов микрофинансовых организаций в России - 28.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост числа бизнес-клиентов микрофинансовых организаций в России

В прошлом году клиентами микрофинансовых организаций (МФО) стали 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и за год число заемщиков МФО в сегменте займов... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T15:28+0300

2025-04-28T15:28+0300

2025-04-28T15:28+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. В прошлом году клиентами микрофинансовых организаций (МФО) стали 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и за год число заемщиков МФО в сегменте займов для бизнеса выросло на четверть, сообщается в материалах Банка России "По итогам 2024 года клиентами МФО являлись 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса", - отмечает регулятор. "За год число заемщиков МФО в сегменте займов для бизнеса выросло на четверть", - добавляется там. "Наибольший прирост количества клиентов (33,4%) наблюдался среди индивидуальных предпринимателей. Количество заемщиков-самозанятых граждан выросло на 19,2%, юридических лиц – на 9%", - уточняется в материалах. Также ЦБ отмечает, что в структуре действующих заемщиков на конец года преобладали индивидуальные предприниматели (66%), доля юридических лиц составила 28%, а самозанятых граждан - 6%. Отмечается, что наряду с микрозаймами МФО предоставляли бизнесу иные займы. За год объем выданных средств достиг 106,9 миллиарда рублей. Величина займа в этом сегменте значительно превышает микрозаем – его средняя величина составил 12,1 миллиона рублей. Государственные МФО выдают малым и средним предприятиям займы на более крупные суммы — в среднем 14,7 миллиона рублей (коммерческие МФО — на 12 миллионов). Такие займы позволяют предпринимателям финансировать реализацию крупных и капиталоемких проектов, заключается там.

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