https://1prime.ru/20250428/tsb-857091949.html
ЦБ отметил рост числа бизнес-клиентов микрофинансовых организаций в России
ЦБ отметил рост числа бизнес-клиентов микрофинансовых организаций в России - 28.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост числа бизнес-клиентов микрофинансовых организаций в России
В прошлом году клиентами микрофинансовых организаций (МФО) стали 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и за год число заемщиков МФО в сегменте займов... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:28+0300
2025-04-28T15:28+0300
2025-04-28T15:28+0300
экономика
финансы
банки
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_cecddfbf1e701e05aa0a8a41c941241f.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. В прошлом году клиентами микрофинансовых организаций (МФО) стали 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и за год число заемщиков МФО в сегменте займов для бизнеса выросло на четверть, сообщается в материалах Банка России "По итогам 2024 года клиентами МФО являлись 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса", - отмечает регулятор. "За год число заемщиков МФО в сегменте займов для бизнеса выросло на четверть", - добавляется там. "Наибольший прирост количества клиентов (33,4%) наблюдался среди индивидуальных предпринимателей. Количество заемщиков-самозанятых граждан выросло на 19,2%, юридических лиц – на 9%", - уточняется в материалах. Также ЦБ отмечает, что в структуре действующих заемщиков на конец года преобладали индивидуальные предприниматели (66%), доля юридических лиц составила 28%, а самозанятых граждан - 6%. Отмечается, что наряду с микрозаймами МФО предоставляли бизнесу иные займы. За год объем выданных средств достиг 106,9 миллиарда рублей. Величина займа в этом сегменте значительно превышает микрозаем – его средняя величина составил 12,1 миллиона рублей. Государственные МФО выдают малым и средним предприятиям займы на более крупные суммы — в среднем 14,7 миллиона рублей (коммерческие МФО — на 12 миллионов). Такие займы позволяют предпринимателям финансировать реализацию крупных и капиталоемких проектов, заключается там.
https://1prime.ru/20250428/mikrozaym-857091462.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5dedfa8fe9180055aeec7207906a406d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, москва
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА
ЦБ отметил рост числа бизнес-клиентов микрофинансовых организаций в России
ЦБ: в 2024 году клиентами МФО стали 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. В прошлом году клиентами микрофинансовых организаций (МФО) стали 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и за год число заемщиков МФО в сегменте займов для бизнеса выросло на четверть, сообщается в материалах Банка России
"По итогам 2024 года клиентами МФО являлись 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса", - отмечает регулятор.
"За год число заемщиков МФО в сегменте займов для бизнеса выросло на четверть", - добавляется там.
"Наибольший прирост количества клиентов (33,4%) наблюдался среди индивидуальных предпринимателей. Количество заемщиков-самозанятых граждан выросло на 19,2%, юридических лиц – на 9%", - уточняется в материалах.
Также ЦБ отмечает, что в структуре действующих заемщиков на конец года преобладали индивидуальные предприниматели (66%), доля юридических лиц составила 28%, а самозанятых граждан - 6%.
Отмечается, что наряду с микрозаймами МФО предоставляли бизнесу иные займы. За год объем выданных средств достиг 106,9 миллиарда рублей. Величина займа в этом сегменте значительно превышает микрозаем – его средняя величина составил 12,1 миллиона рублей. Государственные МФО выдают малым и средним предприятиям займы на более крупные суммы — в среднем 14,7 миллиона рублей (коммерческие МФО — на 12 миллионов). Такие займы позволяют предпринимателям финансировать реализацию крупных и капиталоемких проектов, заключается там.
ЦБ отметил рост выдачи микрозаймов бизнесу в 2024 году на 23%