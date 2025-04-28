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ЦБ отметил рост числа бизнес-клиентов микрофинансовых организаций в России - 28.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил рост числа бизнес-клиентов микрофинансовых организаций в России
ЦБ отметил рост числа бизнес-клиентов микрофинансовых организаций в России - 28.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост числа бизнес-клиентов микрофинансовых организаций в России
В прошлом году клиентами микрофинансовых организаций (МФО) стали 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и за год число заемщиков МФО в сегменте займов... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:28+0300
2025-04-28T15:28+0300
экономика
финансы
банки
россия
москва
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. В прошлом году клиентами микрофинансовых организаций (МФО) стали 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и за год число заемщиков МФО в сегменте займов для бизнеса выросло на четверть, сообщается в материалах Банка России "По итогам 2024 года клиентами МФО являлись 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса", - отмечает регулятор. "За год число заемщиков МФО в сегменте займов для бизнеса выросло на четверть", - добавляется там. "Наибольший прирост количества клиентов (33,4%) наблюдался среди индивидуальных предпринимателей. Количество заемщиков-самозанятых граждан выросло на 19,2%, юридических лиц – на 9%", - уточняется в материалах. Также ЦБ отмечает, что в структуре действующих заемщиков на конец года преобладали индивидуальные предприниматели (66%), доля юридических лиц составила 28%, а самозанятых граждан - 6%. Отмечается, что наряду с микрозаймами МФО предоставляли бизнесу иные займы. За год объем выданных средств достиг 106,9 миллиарда рублей. Величина займа в этом сегменте значительно превышает микрозаем – его средняя величина составил 12,1 миллиона рублей. Государственные МФО выдают малым и средним предприятиям займы на более крупные суммы — в среднем 14,7 миллиона рублей (коммерческие МФО — на 12 миллионов). Такие займы позволяют предпринимателям финансировать реализацию крупных и капиталоемких проектов, заключается там.
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финансы, банки, россия, москва
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА
15:28 28.04.2025
 
ЦБ отметил рост числа бизнес-клиентов микрофинансовых организаций в России

ЦБ: в 2024 году клиентами МФО стали 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. В прошлом году клиентами микрофинансовых организаций (МФО) стали 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и за год число заемщиков МФО в сегменте займов для бизнеса выросло на четверть, сообщается в материалах Банка России
"По итогам 2024 года клиентами МФО являлись 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса", - отмечает регулятор.
"За год число заемщиков МФО в сегменте займов для бизнеса выросло на четверть", - добавляется там.
"Наибольший прирост количества клиентов (33,4%) наблюдался среди индивидуальных предпринимателей. Количество заемщиков-самозанятых граждан выросло на 19,2%, юридических лиц – на 9%", - уточняется в материалах.
Также ЦБ отмечает, что в структуре действующих заемщиков на конец года преобладали индивидуальные предприниматели (66%), доля юридических лиц составила 28%, а самозанятых граждан - 6%.
Отмечается, что наряду с микрозаймами МФО предоставляли бизнесу иные займы. За год объем выданных средств достиг 106,9 миллиарда рублей. Величина займа в этом сегменте значительно превышает микрозаем – его средняя величина составил 12,1 миллиона рублей. Государственные МФО выдают малым и средним предприятиям займы на более крупные суммы — в среднем 14,7 миллиона рублей (коммерческие МФО — на 12 миллионов). Такие займы позволяют предпринимателям финансировать реализацию крупных и капиталоемких проектов, заключается там.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
ЦБ отметил рост выдачи микрозаймов бизнесу в 2024 году на 23%
15:10
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯМОСКВА
 
 
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