https://1prime.ru/20250428/tsb-857094429.html

ЦБ рассказал о выдачах займов МФО в 2024 году

ЦБ рассказал о выдачах займов МФО в 2024 году - 28.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассказал о выдачах займов МФО в 2024 году

Более 60% выдач займов коммерческими микрофинансовыми организациями (МФО) в прошлом году пришлось на компании торговли, главным образом - из электронной... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T16:07+0300

2025-04-28T16:07+0300

2025-04-28T16:07+0300

банк россии

финансы

мфо

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Более 60% выдач займов коммерческими микрофинансовыми организациями (МФО) в прошлом году пришлось на компании торговли, главным образом - из электронной коммерции, а государственные МФО ориентированы на более консервативные виды бизнеса, сообщается в материалах Банка России. "В 2024 году 62% объема выдач коммерческих МФО приходилось на компании из сферы торговли – главным образом электронной коммерции. Этот сегмент характеризуется высокой оборачиваемостью капитала, короткими финансовыми циклами и регулярной потребностью в пополнении оборотных средств", - отмечает регулятор. Также уточняется, что для заемщиков из сферы электронной торговли критичны оперативность получения средств, простота процедуры и гибкие условия возврата, даже при более высокой процентной ставке, поскольку заем в большей степени используется как инструмент управления текущими потоками, а не как долгосрочные инвестиции. ЦБ поясняет, что в отличие от коммерческих, государственные МФО ориентированы на более консервативные виды бизнеса, часто с привязкой к региональной экономике. Их заемщиками часто выступают предприятия, работающие в сферах строительства, транспорта, производства товаров широкого потребления, пищевой промышленности, сельского хозяйства. "Отмечается, что данные виды деятельности характеризуются более длительными операционными циклами и требуют финансирования преимущественно на срок от одного до трёх лет. На эту категорию приходится 93,3% выдач государственных МФО", - уточнили в ЦБ. Также по данным ЦБ предприятия реального сектора чаще всего получали займы на пополнение оборотных средств: на эту статью приходилось порядка 72% объема выдач МФО в прошлом году. Кроме того, бизнес привлекал средства на исполнение контрактов (9%), приобретение оборудования и модернизацию производственных мощностей (6%), приобретение транспорта (3%) и обеспечение участия в тендерах и аукционах (1%).

https://1prime.ru/20250428/tsb-857091949.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мфо