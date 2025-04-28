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ЦБ рассказал о выдачах займов МФО в 2024 году - 28.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ рассказал о выдачах займов МФО в 2024 году
ЦБ рассказал о выдачах займов МФО в 2024 году - 28.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о выдачах займов МФО в 2024 году
Более 60% выдач займов коммерческими микрофинансовыми организациями (МФО) в прошлом году пришлось на компании торговли, главным образом - из электронной... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T16:07+0300
2025-04-28T16:07+0300
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финансы
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Более 60% выдач займов коммерческими микрофинансовыми организациями (МФО) в прошлом году пришлось на компании торговли, главным образом - из электронной коммерции, а государственные МФО ориентированы на более консервативные виды бизнеса, сообщается в материалах Банка России. "В 2024 году 62% объема выдач коммерческих МФО приходилось на компании из сферы торговли – главным образом электронной коммерции. Этот сегмент характеризуется высокой оборачиваемостью капитала, короткими финансовыми циклами и регулярной потребностью в пополнении оборотных средств", - отмечает регулятор. Также уточняется, что для заемщиков из сферы электронной торговли критичны оперативность получения средств, простота процедуры и гибкие условия возврата, даже при более высокой процентной ставке, поскольку заем в большей степени используется как инструмент управления текущими потоками, а не как долгосрочные инвестиции. ЦБ поясняет, что в отличие от коммерческих, государственные МФО ориентированы на более консервативные виды бизнеса, часто с привязкой к региональной экономике. Их заемщиками часто выступают предприятия, работающие в сферах строительства, транспорта, производства товаров широкого потребления, пищевой промышленности, сельского хозяйства. "Отмечается, что данные виды деятельности характеризуются более длительными операционными циклами и требуют финансирования преимущественно на срок от одного до трёх лет. На эту категорию приходится 93,3% выдач государственных МФО", - уточнили в ЦБ. Также по данным ЦБ предприятия реального сектора чаще всего получали займы на пополнение оборотных средств: на эту статью приходилось порядка 72% объема выдач МФО в прошлом году. Кроме того, бизнес привлекал средства на исполнение контрактов (9%), приобретение оборудования и модернизацию производственных мощностей (6%), приобретение транспорта (3%) и обеспечение участия в тендерах и аукционах (1%).
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финансы, мфо
Банк России, Финансы, МФО
16:07 28.04.2025
 
ЦБ рассказал о выдачах займов МФО в 2024 году

ЦБ: более 60% выдач займов МФО в 2024 году пришлось на компании торговли

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Более 60% выдач займов коммерческими микрофинансовыми организациями (МФО) в прошлом году пришлось на компании торговли, главным образом - из электронной коммерции, а государственные МФО ориентированы на более консервативные виды бизнеса, сообщается в материалах Банка России.
"В 2024 году 62% объема выдач коммерческих МФО приходилось на компании из сферы торговли – главным образом электронной коммерции. Этот сегмент характеризуется высокой оборачиваемостью капитала, короткими финансовыми циклами и регулярной потребностью в пополнении оборотных средств", - отмечает регулятор.
Также уточняется, что для заемщиков из сферы электронной торговли критичны оперативность получения средств, простота процедуры и гибкие условия возврата, даже при более высокой процентной ставке, поскольку заем в большей степени используется как инструмент управления текущими потоками, а не как долгосрочные инвестиции.
ЦБ поясняет, что в отличие от коммерческих, государственные МФО ориентированы на более консервативные виды бизнеса, часто с привязкой к региональной экономике. Их заемщиками часто выступают предприятия, работающие в сферах строительства, транспорта, производства товаров широкого потребления, пищевой промышленности, сельского хозяйства.
"Отмечается, что данные виды деятельности характеризуются более длительными операционными циклами и требуют финансирования преимущественно на срок от одного до трёх лет. На эту категорию приходится 93,3% выдач государственных МФО", - уточнили в ЦБ.
Также по данным ЦБ предприятия реального сектора чаще всего получали займы на пополнение оборотных средств: на эту статью приходилось порядка 72% объема выдач МФО в прошлом году. Кроме того, бизнес привлекал средства на исполнение контрактов (9%), приобретение оборудования и модернизацию производственных мощностей (6%), приобретение транспорта (3%) и обеспечение участия в тендерах и аукционах (1%).
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