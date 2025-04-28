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ЦБ объяснил, в чем помогут россиянам внебиржевые торги акциями США
ЦБ объяснил, в чем помогут россиянам внебиржевые торги акциями США - 28.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ объяснил, в чем помогут россиянам внебиржевые торги акциями США
Организованные Московской биржей внебиржевые торги иностранными акциями создают дополнительные условия для инвесторов, которые хотят освободиться от... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T20:25+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Организованные Московской биржей внебиржевые торги иностранными акциями создают дополнительные условия для инвесторов, которые хотят освободиться от заблокированных иностранных активов, заявили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. "Это решение создает дополнительные условия для инвесторов, которые хотят освободиться от заблокированных иностранных активов. Сделки будут заключаться на внебиржевом рынке с Центральным контрагентом. Надо отметить, что возможность продать такой актив на внебирже была и раньше, но только без участия ЦК", - говорится в заявлении. "Продавцом может выступать любой инвестор, а покупать – только квалифицированный, который может самостоятельно оценивать риски приобретения "замороженных" активов, в том числе учитывать существующие ограничения на распоряжение и участие в корпоративных действиях. Также надо учитывать особенности налогообложения по сделкам с такими бумагами, поскольку они приобретаются на внебиржевой площадке, а не на организованных торгах", - пояснили в пресс-службе ЦБ РФ. Московская биржа с понедельника в сервисе внебиржевых сделок с центральным контрагентом предоставила техническую возможность заключения сделок со 127 иностранными акциями. Доступными, в частности, станут акции Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia, Coca-Cola.
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рынки, россия, акции, сша, amazon, microsoft, apple, банк россии, мосбиржа
Экономика, Рынки, РОССИЯ, Акции, США, Amazon, Microsoft, Apple, Банк России, Мосбиржа
ЦБ объяснил, в чем помогут россиянам внебиржевые торги акциями США
ЦБ: внебиржевые торги акциями США помогут россиянам освободиться от заблокированных бумаг
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Организованные Московской биржей внебиржевые торги иностранными акциями создают дополнительные условия для инвесторов, которые хотят освободиться от заблокированных иностранных активов, заявили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
"Это решение создает дополнительные условия для инвесторов, которые хотят освободиться от заблокированных иностранных активов. Сделки будут заключаться на внебиржевом рынке с Центральным контрагентом. Надо отметить, что возможность продать такой актив на внебирже была и раньше, но только без участия ЦК", - говорится в заявлении.
"Продавцом может выступать любой инвестор, а покупать – только квалифицированный, который может самостоятельно оценивать риски приобретения "замороженных" активов, в том числе учитывать существующие ограничения на распоряжение и участие в корпоративных действиях. Также надо учитывать особенности налогообложения по сделкам с такими бумагами, поскольку они приобретаются на внебиржевой площадке, а не на организованных торгах", - пояснили в пресс-службе ЦБ РФ.
Мосбиржа дала доступ к внебиржевым сделкам со 127 иностранными акциями
Московская биржа с понедельника в сервисе внебиржевых сделок с центральным контрагентом предоставила техническую возможность заключения сделок со 127 иностранными акциями. Доступными, в частности, станут акции Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia, Coca-Cola.