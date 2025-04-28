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Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей в России - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей в России
Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей в России - 28.04.2025, ПРАЙМ
Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей в России
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, которая подразумевает 70% выплаты как базовую надбавку, а 30% - | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T21:50+0300
2025-04-28T21:50+0300
экономика
сергей кравцов
дмитрий чернышенко
минпросвещения
зарплата
учителя
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, которая подразумевает 70% выплаты как базовую надбавку, а 30% - различные стимулирующие выплаты. "Новая система оплаты труда: когда 70% учителю необходимо выплачивать как базовую надбавку, а 30% могут быть различные стимулирующие выплаты", - сказал министр в эфире Первого канала. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году в России утвердят новую систему оплаты труда педагогов. С 2027 года ее внедрят во всех образовательных организациях.
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сергей кравцов, дмитрий чернышенко, минпросвещения, зарплата, учителя
Экономика, Сергей Кравцов, Дмитрий Чернышенко, Минпросвещения, зарплата, учителя
21:50 28.04.2025
 
Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей в России

Глава Минпросвещения рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей в России

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк" Учитель в классе
Учитель в классе - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, которая подразумевает 70% выплаты как базовую надбавку, а 30% - различные стимулирующие выплаты.
"Новая система оплаты труда: когда 70% учителю необходимо выплачивать как базовую надбавку, а 30% могут быть различные стимулирующие выплаты", - сказал министр в эфире Первого канала.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году в России утвердят новую систему оплаты труда педагогов. С 2027 года ее внедрят во всех образовательных организациях.
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