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"Америка ушла". Бывший МИД Украины сделал мрачный прогноз для страны - 28.04.2025, ПРАЙМ
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"Америка ушла". Бывший МИД Украины сделал мрачный прогноз для страны
"Америка ушла". Бывший МИД Украины сделал мрачный прогноз для страны - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Америка ушла". Бывший МИД Украины сделал мрачный прогноз для страны
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна больше не может рассчитывать на помощь со стороны США даже в среднесрочной... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T09:14+0300
2025-04-28T09:14+0300
политика
украина
дмитрий кулеба
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна больше не может рассчитывать на помощь со стороны США даже в среднесрочной перспективе."Как ни грустно это признавать, Америка ушла, мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас ни в среднесрочной перспективе даже после того как (президент США Дональд – ред.) Трамп уйдет", - сказал Кулеба в интервью YouTube-каналу "Говорит Великий Львов" . По его мнению, Киев ошибочно полагал, что Трамп, будучи бизнесменом, просто примет выгодное для себя предложение и встанет на сторону Украины. Теперь Трамп, отметил Кулеба, предстал на политической арене "абсолютно другим"."Он не бизнесмен, он много говорит о деньгах, тарифах, цифрах, но он не об этом. Он мессия, революционер, он пришел изменить мир так как он видит", - добавил бывший МИД. Ранее Трамп заявил, что у него есть определенный срок для урегулирования украинского конфликта, однако не стал раскрывать детали. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, утверждая, что его высказывания по Крыму препятствуют мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине критическая, и Зеленскому следовало бы как можно скорее заключить мир, иначе он рискует потерять страну уже через три года.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 24 апреля заявил, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе.* Внесен в России в список террористов и экстремистов
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украина, дмитрий кулеба, владимир зеленский, сша
Политика, УКРАИНА, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, США
09:14 28.04.2025
 
"Америка ушла". Бывший МИД Украины сделал мрачный прогноз для страны

Кулеба: Украина ошиблась, думая, что Трампа можно заинтересовать выгодным предложением

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна больше не может рассчитывать на помощь со стороны США даже в среднесрочной перспективе.
"Как ни грустно это признавать, Америка ушла, мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас ни в среднесрочной перспективе даже после того как (президент США Дональд – ред.) Трамп уйдет", - сказал Кулеба в интервью YouTube-каналу "Говорит Великий Львов" .
По его мнению, Киев ошибочно полагал, что Трамп, будучи бизнесменом, просто примет выгодное для себя предложение и встанет на сторону Украины. Теперь Трамп, отметил Кулеба, предстал на политической арене "абсолютно другим".
"Он не бизнесмен, он много говорит о деньгах, тарифах, цифрах, но он не об этом. Он мессия, революционер, он пришел изменить мир так как он видит", - добавил бывший МИД.
Ранее Трамп заявил, что у него есть определенный срок для урегулирования украинского конфликта, однако не стал раскрывать детали. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, утверждая, что его высказывания по Крыму препятствуют мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине критическая, и Зеленскому следовало бы как можно скорее заключить мир, иначе он рискует потерять страну уже через три года.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 24 апреля заявил, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
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ПолитикаУКРАИНАДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийСША
 
 
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