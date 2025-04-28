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В Раде признали причастность украинских спецслужб к теракту в Балашихе - 28.04.2025, ПРАЙМ
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В Раде признали причастность украинских спецслужб к теракту в Балашихе
В Раде признали причастность украинских спецслужб к теракту в Балашихе - 28.04.2025, ПРАЙМ
В Раде признали причастность украинских спецслужб к теракту в Балашихе
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко признал причастность украинских спецслужб к теракту, в котором погиб... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T16:04+0300
2025-04-28T16:04+0300
россия
балашиха
теракт
украина
рада
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко признал причастность украинских спецслужб к теракту, в котором погиб российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик, и стал угрожать продолжением таких действий. Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершённое преступление ему обещали 18 тысяч долларов. "Это правильная работа наших спецслужб... Если даже… мы дойдем до прекращения войны, то работа спецслужб только начнется", - сказал Костенко в интервью изданию "Украинская правда", комментируя убийство Москалика. Костенко добавил, что убийства представителей РФ будут задачей для украинских спецслужб "на ближайшие 10-20-30 лет". В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы. Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте.
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россия, балашиха, теракт, украина, рада
РОССИЯ, Балашиха, теракт, УКРАИНА, Рада
16:04 28.04.2025
 
В Раде признали причастность украинских спецслужб к теракту в Балашихе

В Раде признали причастность украинских спецслужб к теракту, в котором погиб Москалик

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко признал причастность украинских спецслужб к теракту, в котором погиб российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик, и стал угрожать продолжением таких действий.
Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершённое преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
"Это правильная работа наших спецслужб... Если даже… мы дойдем до прекращения войны, то работа спецслужб только начнется", - сказал Костенко в интервью изданию "Украинская правда", комментируя убийство Москалика.
Костенко добавил, что убийства представителей РФ будут задачей для украинских спецслужб "на ближайшие 10-20-30 лет".
В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.
Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
Суд арестовал обвиняемого в теракте, где погиб генерал Москалик
Вчера, 20:01
 
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