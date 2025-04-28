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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании данных по экономике США
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании данных по экономике США - 28.04.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании данных по экономике США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник опускаются в ожидании статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T14:48+0300
2025-04-28T14:48+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник опускаются в ожидании статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,08%, до 40 222 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,13%, до 19 509,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14%, до 5 541,75 пункта. На этой неделе аналитики будут следить за поступающими показателями экономического состояния США. "В основном, я считаю, что данные за эту неделю не будут слишком плохими для экономики... я буду внимательно следить за данными ISM в конце недели и, конечно, за данными по рынку труда, по которым мы можем увидеть некоторую слабость", - цитирует агентство Блумберг главного стратега по рынкам с фиксированным доходом Charles Schwab & Co. Кэти Джонс (Kathy Jones). Так, в четверг будут опубликованы данные по индексу деловой активности в промышленности (ISM Manufacturing) от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидают, что показатель в апреле сократился до 48% с уровня марта в 49%. А в пятницу министерство труда США обнародует данные по безработице в стране. Прогнозируется, что безработица по итогам апреля сохранилась на уровне марта в 4,2%.
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торги, рынки, индексы, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит
Экономика, Торги, Рынки, Индексы, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании данных по экономике США
Фьючерсы Уолл-стрит в понедельник опускаются в ожидании статистики по экономике США
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник опускаются в ожидании статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,08%, до 40 222 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,13%, до 19 509,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14%, до 5 541,75 пункта.
На этой неделе аналитики будут следить за поступающими показателями экономического состояния США. "В основном, я считаю, что данные за эту неделю не будут слишком плохими для экономики... я буду внимательно следить за данными ISM в конце недели и, конечно, за данными по рынку труда, по которым мы можем увидеть некоторую слабость", - цитирует агентство Блумберг главного стратега по рынкам с фиксированным доходом Charles Schwab & Co. Кэти Джонс (Kathy Jones).
Так, в четверг будут опубликованы данные по индексу деловой активности в промышленности (ISM Manufacturing) от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидают, что показатель в апреле сократился до 48% с уровня марта в 49%.
А в пятницу министерство труда США обнародует данные по безработице в стране. Прогнозируется, что безработица по итогам апреля сохранилась на уровне марта в 4,2%.
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