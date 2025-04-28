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Конклав для выборов нового папы соберется 7 мая, сообщили в Ватикане - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Конклав для выборов нового папы соберется 7 мая, сообщили в Ватикане
Конклав для выборов нового папы соберется 7 мая, сообщили в Ватикане - 28.04.2025, ПРАЙМ
Конклав для выборов нового папы соберется 7 мая, сообщили в Ватикане
Конклав для выборов нового папы Римского соберется 7 мая, подтвердил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T14:26+0300
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ватикан
папа римский франциск
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Конклав для выборов нового папы Римского соберется 7 мая, подтвердил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни."Конклав начнется в Ватикане в среду, 7 мая", - заявил он журналистам на брифинге. Решение о дате было принято на очередной, пятой конгрегации (собрании) кардиналов, состоявшейся в Ватикане в понедельник утром.
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ватикан, папа римский франциск
ВАТИКАН, Папа Римский Франциск
14:26 28.04.2025
 
Конклав для выборов нового папы соберется 7 мая, сообщили в Ватикане

Бруни: конклав для выборов нового папы Римского соберется в Ватикане 7 мая

© fotolia.com / MasterLuВатикан
Ватикан - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© fotolia.com / MasterLu
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Конклав для выборов нового папы Римского соберется 7 мая, подтвердил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"Конклав начнется в Ватикане в среду, 7 мая", - заявил он журналистам на брифинге. Решение о дате было принято на очередной, пятой конгрегации (собрании) кардиналов, состоявшейся в Ватикане в понедельник утром.
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ВАТИКАНПапа Римский Франциск
 
 
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