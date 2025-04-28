https://1prime.ru/20250428/vatikan-857088681.html

Конклав для выборов нового папы соберется 7 мая, сообщили в Ватикане

Конклав для выборов нового папы соберется 7 мая, сообщили в Ватикане - 28.04.2025, ПРАЙМ

Конклав для выборов нового папы соберется 7 мая, сообщили в Ватикане

Конклав для выборов нового папы Римского соберется 7 мая, подтвердил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T14:26+0300

2025-04-28T14:26+0300

2025-04-28T14:26+0300

ватикан

папа римский франциск

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Конклав для выборов нового папы Римского соберется 7 мая, подтвердил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни."Конклав начнется в Ватикане в среду, 7 мая", - заявил он журналистам на брифинге. Решение о дате было принято на очередной, пятой конгрегации (собрании) кардиналов, состоявшейся в Ватикане в понедельник утром.

https://1prime.ru/20250426/vatikan-857046673.html

ватикан

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ватикан, папа римский франциск