Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все кончено". Конгрессвумен описала встречу Трампа и Зеленского - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250428/vstrecha-857080005.html
"Все кончено". Конгрессвумен описала встречу Трампа и Зеленского
"Все кончено". Конгрессвумен описала встречу Трампа и Зеленского - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Все кончено". Конгрессвумен описала встречу Трампа и Зеленского
Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин описала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского,... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T11:30+0300
2025-04-28T11:30+0300
политика
общество
ватикан
сша
москва
дональд трамп
владимир зеленский
sky news
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059756_0:263:5053:3105_1920x0_80_0_0_fc4f5d7da434e3d44aabe18ce9c7d891.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин описала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшуюся ранее в Ватикане, словами "всё кончено". "Всё кончено", - написала Грин в своём аккаунте в социальной сети Х, прикрепив к публикации фото Зеленского и Трампа в Ватикане. Конгрессвумен при этом не уточнила, что именно она имеет в виду. Двадцать шестого апреля ряд украинских и западных СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. Трамп, комментируя встречу с Зеленским в Ватикане, заявил, что Крым на ней обсуждался только "вкратце".
https://1prime.ru/20250428/zelenskiy-857078931.html
ватикан
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059756_281:0:4773:3369_1920x0_80_0_0_e97ce1051c11f94c9dd42d3855dc6865.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , ватикан, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский, sky news, cnn
Политика, Общество , ВАТИКАН, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Sky News, CNN
11:30 28.04.2025
 
"Все кончено". Конгрессвумен описала встречу Трампа и Зеленского

Грин описала встречу Трампа и Зеленского в Ватикане словами "все кончено"

© AFP / Zack GibsonЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© AFP / Zack Gibson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин описала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшуюся ранее в Ватикане, словами "всё кончено".
"Всё кончено", - написала Грин в своём аккаунте в социальной сети Х, прикрепив к публикации фото Зеленского и Трампа в Ватикане. Конгрессвумен при этом не уточнила, что именно она имеет в виду.
Двадцать шестого апреля ряд украинских и западных СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии.
Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. Трамп, комментируя встречу с Зеленским в Ватикане, заявил, что Крым на ней обсуждался только "вкратце".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
"Имеют право". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США
11:13
 
ПолитикаОбществоВАТИКАНСШАМОСКВАДональд ТрампВладимир ЗеленскийSky NewsCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала