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"Все кончено". Конгрессвумен описала встречу Трампа и Зеленского
"Все кончено". Конгрессвумен описала встречу Трампа и Зеленского - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Все кончено". Конгрессвумен описала встречу Трампа и Зеленского
Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин описала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского,... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T11:30+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин описала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшуюся ранее в Ватикане, словами "всё кончено". "Всё кончено", - написала Грин в своём аккаунте в социальной сети Х, прикрепив к публикации фото Зеленского и Трампа в Ватикане. Конгрессвумен при этом не уточнила, что именно она имеет в виду. Двадцать шестого апреля ряд украинских и западных СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. Трамп, комментируя встречу с Зеленским в Ватикане, заявил, что Крым на ней обсуждался только "вкратце".
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Политика, Общество , ВАТИКАН, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Sky News, CNN
"Все кончено". Конгрессвумен описала встречу Трампа и Зеленского
Грин описала встречу Трампа и Зеленского в Ватикане словами "все кончено"
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин описала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшуюся ранее в Ватикане, словами "всё кончено".
"Всё кончено", - написала Грин в своём аккаунте в социальной сети Х, прикрепив к публикации фото Зеленского и Трампа в Ватикане. Конгрессвумен при этом не уточнила, что именно она имеет в виду.
Двадцать шестого апреля ряд украинских и западных СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии.
Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. Трамп, комментируя встречу с Зеленским в Ватикане, заявил, что Крым на ней обсуждался только "вкратце".
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