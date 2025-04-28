https://1prime.ru/20250428/vtb-857075774.html

ВТБ снизил минимальные суммы ипотеки по комбинированным программам

ВТБ снизил минимальные суммы ипотеки по комбинированным программам - 28.04.2025, ПРАЙМ

ВТБ снизил минимальные суммы ипотеки по комбинированным программам

ВТБ снизил минимальные суммы кредита по комбинированным ипотечным программам в среднем на 10%, сообщает кредитная организация. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T10:02+0300

2025-04-28T10:02+0300

2025-04-28T10:02+0300

экономика

финансы

банки

недвижимость

москва

санкт-петербург

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/82886/34/828863408_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_32aee910c95a8aee0248b6370fbab467.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. ВТБ снизил минимальные суммы кредита по комбинированным ипотечным программам в среднем на 10%, сообщает кредитная организация. Комбинированная ипотека сочетает рыночные условия кредитования и господдержки, позволяя заемщикам получить более крупную сумму кредита по средневзвешенной ставке - ниже текущей рыночной. "ВТБ снизил минимальные суммы кредита по комбинированным ипотечным программам – в среднем на 10%. Решение позволит большему числу клиентов воспользоваться льготными условиями при покупке квартиры в новостройке или строительстве индивидуального дома", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что при сочетании "семейной" ипотеки с рыночной программой для объектов в Москве, Санкт-Петербурге и областях клиенты ВТБ теперь могут получить от 12,15 миллиона рублей (ранее – от 13,5 миллиона рублей). Для остальных регионов РФ минимальная сумма кредита снижена с 7 миллионов рублей до 6,15 миллиона рублей. Также сообщается, что при комбинировании IT-ипотеки порог "входа" скорректирован до 9,15 миллиона рублей для всех регионов (ранее минимум был установлен на уровне 10,5 миллиона рублей). "В условиях изменившихся цен на недвижимость и параметров кредитования комбо-ипотека стала гибким конструктором, позволяющим подобрать оптимальное финансирование для покупки жилья. Снизив минимальные суммы, мы добавили в этот конструктор новые, более доступные "детали". Они помогут заемщикам купить более просторную квартиру или дом, не переплачивая за квадратные метры", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что остальные параметры комбинированной ипотеки ВТБ остались прежними: максимальная сумма при покупке или строительстве в Москве, Санкт-Петербурге и областях - 30 миллионов рублей, в остальных регионах РФ - 15 миллионов рублей, первоначальный взнос - от 20,1%, срок - до 30 лет. Возможно получение средств без документального подтверждения дохода и занятости ("по двум документам").

https://1prime.ru/20250425/vtb-857016381.html

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, недвижимость, москва, санкт-петербург, втб