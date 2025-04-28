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ВТБ снизил минимальные суммы ипотеки по комбинированным программам - 28.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250428/vtb-857075774.html
ВТБ снизил минимальные суммы ипотеки по комбинированным программам
ВТБ снизил минимальные суммы ипотеки по комбинированным программам - 28.04.2025, ПРАЙМ
ВТБ снизил минимальные суммы ипотеки по комбинированным программам
ВТБ снизил минимальные суммы кредита по комбинированным ипотечным программам в среднем на 10%, сообщает кредитная организация. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:02+0300
2025-04-28T10:02+0300
экономика
финансы
банки
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санкт-петербург
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. ВТБ снизил минимальные суммы кредита по комбинированным ипотечным программам в среднем на 10%, сообщает кредитная организация. Комбинированная ипотека сочетает рыночные условия кредитования и господдержки, позволяя заемщикам получить более крупную сумму кредита по средневзвешенной ставке - ниже текущей рыночной. "ВТБ снизил минимальные суммы кредита по комбинированным ипотечным программам – в среднем на 10%. Решение позволит большему числу клиентов воспользоваться льготными условиями при покупке квартиры в новостройке или строительстве индивидуального дома", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что при сочетании "семейной" ипотеки с рыночной программой для объектов в Москве, Санкт-Петербурге и областях клиенты ВТБ теперь могут получить от 12,15 миллиона рублей (ранее – от 13,5 миллиона рублей). Для остальных регионов РФ минимальная сумма кредита снижена с 7 миллионов рублей до 6,15 миллиона рублей. Также сообщается, что при комбинировании IT-ипотеки порог "входа" скорректирован до 9,15 миллиона рублей для всех регионов (ранее минимум был установлен на уровне 10,5 миллиона рублей). "В условиях изменившихся цен на недвижимость и параметров кредитования комбо-ипотека стала гибким конструктором, позволяющим подобрать оптимальное финансирование для покупки жилья. Снизив минимальные суммы, мы добавили в этот конструктор новые, более доступные "детали". Они помогут заемщикам купить более просторную квартиру или дом, не переплачивая за квадратные метры", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что остальные параметры комбинированной ипотеки ВТБ остались прежними: максимальная сумма при покупке или строительстве в Москве, Санкт-Петербурге и областях - 30 миллионов рублей, в остальных регионах РФ - 15 миллионов рублей, первоначальный взнос - от 20,1%, срок - до 30 лет. Возможно получение средств без документального подтверждения дохода и занятости ("по двум документам").
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финансы, банки, недвижимость, москва, санкт-петербург, втб
Экономика, Финансы, Банки, Недвижимость, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВТБ
10:02 28.04.2025
 
ВТБ снизил минимальные суммы ипотеки по комбинированным программам

ВТБ снизил минимальные суммы ипотеки по комбинированным программам на 10%

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. ВТБ снизил минимальные суммы кредита по комбинированным ипотечным программам в среднем на 10%, сообщает кредитная организация.
Комбинированная ипотека сочетает рыночные условия кредитования и господдержки, позволяя заемщикам получить более крупную сумму кредита по средневзвешенной ставке - ниже текущей рыночной.
"ВТБ снизил минимальные суммы кредита по комбинированным ипотечным программам – в среднем на 10%. Решение позволит большему числу клиентов воспользоваться льготными условиями при покупке квартиры в новостройке или строительстве индивидуального дома", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что при сочетании "семейной" ипотеки с рыночной программой для объектов в Москве, Санкт-Петербурге и областях клиенты ВТБ теперь могут получить от 12,15 миллиона рублей (ранее – от 13,5 миллиона рублей). Для остальных регионов РФ минимальная сумма кредита снижена с 7 миллионов рублей до 6,15 миллиона рублей.
Также сообщается, что при комбинировании IT-ипотеки порог "входа" скорректирован до 9,15 миллиона рублей для всех регионов (ранее минимум был установлен на уровне 10,5 миллиона рублей).
"В условиях изменившихся цен на недвижимость и параметров кредитования комбо-ипотека стала гибким конструктором, позволяющим подобрать оптимальное финансирование для покупки жилья. Снизив минимальные суммы, мы добавили в этот конструктор новые, более доступные "детали". Они помогут заемщикам купить более просторную квартиру или дом, не переплачивая за квадратные метры", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что остальные параметры комбинированной ипотеки ВТБ остались прежними: максимальная сумма при покупке или строительстве в Москве, Санкт-Петербурге и областях - 30 миллионов рублей, в остальных регионах РФ - 15 миллионов рублей, первоначальный взнос - от 20,1%, срок - до 30 лет. Возможно получение средств без документального подтверждения дохода и занятости ("по двум документам").
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
ВТБ сократил кредитование физлиц за первый квартал
25 апреля, 10:04
 
ЭкономикаФинансыБанкиНедвижимостьМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВТБ
 
 
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