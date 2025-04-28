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Цена акций ВТБ выросла более чем на 20%, достигнув к максимума июля

Цена акций ВТБ выросла более чем на 20%, достигнув к максимума июля - 28.04.2025, ПРАЙМ

Цена акций ВТБ выросла более чем на 20%, достигнув к максимума июля

Акции ВТБ подскочили в цене более чем на 20%, обновляя максимумы с июля прошлого года, на новостях о дивидендах, следует из данных Московской биржи. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T14:11+0300

2025-04-28T14:11+0300

2025-04-28T14:11+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Акции ВТБ подскочили в цене более чем на 20%, обновляя максимумы с июля прошлого года, на новостях о дивидендах, следует из данных Московской биржи. К 13.51 мск бумаги банка дорожают на 20,76%, до 105,35 рубля – максимума с июля. Набсовет ВТБ ранее в понедельник рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 25,58 рубля на обыкновенную акцию.

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