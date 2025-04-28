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Цена акций ВТБ выросла более чем на 20%, достигнув к максимума июля
Цена акций ВТБ выросла более чем на 20%, достигнув к максимума июля - 28.04.2025, ПРАЙМ
Цена акций ВТБ выросла более чем на 20%, достигнув к максимума июля
Акции ВТБ подскочили в цене более чем на 20%, обновляя максимумы с июля прошлого года, на новостях о дивидендах, следует из данных Московской биржи. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T14:11+0300
2025-04-28T14:11+0300
2025-04-28T14:11+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Акции ВТБ подскочили в цене более чем на 20%, обновляя максимумы с июля прошлого года, на новостях о дивидендах, следует из данных Московской биржи. К 13.51 мск бумаги банка дорожают на 20,76%, до 105,35 рубля – максимума с июля. Набсовет ВТБ ранее в понедельник рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 25,58 рубля на обыкновенную акцию.
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рынки, втб, банки, акции
Экономика, Рынки, ВТБ, Банки, Акции
Цена акций ВТБ выросла более чем на 20%, достигнув к максимума июля
Акции ВТБ выросли более чем на 20% на новостях о дивидендах
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Акции ВТБ подскочили в цене более чем на 20%, обновляя максимумы с июля прошлого года, на новостях о дивидендах, следует из данных Московской биржи.
К 13.51 мск бумаги банка дорожают на 20,76%, до 105,35 рубля – максимума с июля.
Набсовет ВТБ ранее в понедельник рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 25,58 рубля на обыкновенную акцию.
Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги понедельника