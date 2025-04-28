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ВТБ согласовал с ЦБ выплату дивидендов

ВТБ согласовал с ЦБ выплату дивидендов - 28.04.2025, ПРАЙМ

ВТБ согласовал с ЦБ выплату дивидендов

Дивиденды по итогам 2024 года будут стоить ВТБ порядка 1,1 процентного пункта достаточности капитала, банк согласовал выплату с Банком России при условии... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T16:11+0300

2025-04-28T16:11+0300

2025-04-28T16:11+0300

экономика

финансы

россия

втб

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Дивиденды по итогам 2024 года будут стоить ВТБ порядка 1,1 процентного пункта достаточности капитала, банк согласовал выплату с Банком России при условии восполнения капитала, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференц-колла с журналистами. Ранее в понедельник наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 25,58 рубля на обыкновенную акцию. Общий объем выплат с учетом префов достигнет 275,75 миллиарда рублей. "Те изменения, которые произошли за предыдущие месяцы, они во многом касаются нашего будущего. То есть дивиденды финансовой организации, они во многом определяются не прошлым, ... а оценкой будущего. По сути на изменение нашего решения как менеджмента повлияла новая оценка динамики банковских рынков. Мы видим, что в силу известных вам причин, которые я озвучивал в пятницу, рынки кредитования развиваются слабее, чем мы ожидали, и, соответственно, на наш рост в соответствии с бизнес-планом нужно меньше капитала", - сказал он. "И второе – это возможности по рыночному привлечению капитала взамен того утраченного, который будет связан с выплатой дивидендов", - добавил он. Пьянов сообщил, что ВТБ консультировался с Банком России на счет выплаты дивидендов, регулятор согласовывал "при условии восполнения капитала". Он добавил, что дивиденды будут стоить банку порядка 1,1 процентного пункта достаточности капитала. В феврале первый зампред ВТБ заявлял журналистам, что менеджмент ВТБ предложит не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года из-за ряда негативных факторов, влияющих на способность наращивать достаточность капитала. Последний раз ВТБ платил дивиденды по итогам 2020 года.

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финансы, россия, втб