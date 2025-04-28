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Курс юаня на Московской бирже переходит к снижению
Курс юаня на Московской бирже переходит к снижению - 28.04.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже переходит к снижению
Курс рубля днём перешел к росту к юаню на Московской бирже, китайская валюта торгуется дешевле 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Курс рубля днём перешел к росту к юаню на Московской бирже, китайская валюта торгуется дешевле 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.18 мск снижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,29 рубля. Утром, на самом открытии торгов, он чуть повышался. А дневной диапазон составляет 11,25-11,37 рубля. Рубль немного отошел от стресса 23 апреля, вызванного намерением Минфина РФ скорректировать бюджетное правило и нарастить объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Не исключаем, что в понедельник российская валюта предпримет попытки укрепления на пике налогового периода апреля, однако в последние дни перед длинными майскими праздниками спрос на доллары и юани может увеличиться из-за хеджирования рублевых позиций", - добавляет он. В течение недели тенденция к ослаблению национальной валюты РФ может преобладать, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Кроме снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, способствовать этому может желание части инвесторов зафиксировать прибыль в длинных позициях по рублю в преддверии длинных выходных, что приведет к усилению продаж. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что курс юаня попытается преодолеть уровень 11,5 рубля и закрепиться над ним. При этом доллар может подняться в диапазон 84–86 рублей", - заключает он.
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рынки, россия, рф, москва, алексей антонов, богдан зварич, промсвязьбанк
Экономика, Рынки, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Алексей Антонов, Богдан Зварич, Промсвязьбанк
Курс юаня на Московской бирже переходит к снижению
Курс рубля днем перешел к росту к юаню на Московской бирже
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Курс рубля днём перешел к росту к юаню на Московской бирже, китайская валюта торгуется дешевле 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.18 мск снижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,29 рубля. Утром, на самом открытии торгов, он чуть повышался. А дневной диапазон составляет 11,25-11,37 рубля.
Рубль немного отошел от стресса 23 апреля, вызванного намерением Минфина РФ скорректировать бюджетное правило и нарастить объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Не исключаем, что в понедельник российская валюта предпримет попытки укрепления на пике налогового периода апреля, однако в последние дни перед длинными майскими праздниками спрос на доллары и юани может увеличиться из-за хеджирования рублевых позиций", - добавляет он.
В течение недели тенденция к ослаблению национальной валюты РФ может преобладать, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.
"Кроме снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, способствовать этому может желание части инвесторов зафиксировать прибыль в длинных позициях по рублю в преддверии длинных выходных, что приведет к усилению продаж. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что курс юаня попытается преодолеть уровень 11,5 рубля и закрепиться над ним. При этом доллар может подняться в диапазон 84–86 рублей", - заключает он.
ЦБ 25 апреля продал на внутреннем рынке юани на 10,5 миллиарда рублей