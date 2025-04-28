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Курс юаня снизился до 11,2 рубля

Курс юаня снизился до 11,2 рубля - 28.04.2025, ПРАЙМ

Курс юаня снизился до 11,2 рубля

Курс рубля по итогам торгов понедельника вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T19:11+0300

2025-04-28T19:11+0300

2025-04-28T19:11+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов понедельника вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 13 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 11,2 рубля.

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юань, курсы валют, мосбиржа