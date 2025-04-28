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Курс юаня снизился до 11,2 рубля
Курс юаня снизился до 11,2 рубля - 28.04.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снизился до 11,2 рубля
Курс рубля по итогам торгов понедельника вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T19:11+0300
2025-04-28T19:11+0300
2025-04-28T19:11+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов понедельника вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 13 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 11,2 рубля.
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юань, курсы валют, мосбиржа
Экономика, юань, курсы валют, Мосбиржа
Курс юаня снизился до 11,2 рубля
Курс юаня на Московской бирже по итогам торгов снизился на 13 копеек, до 11,2 рубля