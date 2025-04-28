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Курс рубля к юаню заметно подрос по итогам понедельника - 28.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250428/yuan-857100048.html
Курс рубля к юаню заметно подрос по итогам понедельника
Курс рубля к юаню заметно подрос по итогам понедельника - 28.04.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню заметно подрос по итогам понедельника
Рубль к юаню на Московской бирже показал заметный рост по итогам понедельника, следует из данных площадки. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T20:10+0300
2025-04-28T20:11+0300
экономика
юань
курсы валют
наталья ващелюк
ук "первая"
"бкс мир инвестиций"
ук альфа-капитал
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже показал заметный рост по итогам понедельника, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 13 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 11,2 рубля. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.32 мск дешевел на 1,88% - до 64,56 доллара за баррель. РУБЛЬ В СИЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ Юань снизился на 1,14%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,19-11,37 рубля. "Одним из основных факторов, поддерживающих сильные позиции рубля, остается геополитика. На прошедшей неделе оптимизм, связанный с переговорным процессом, вернулся на финансовые рынки", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Если попробовать заглянуть на несколько месяцев вперед, то влияние ставки в поддержке российский валюты может снизиться и уже летом доллар может начать возвращать свои позиции. Спрос на иностранную валюту традиционно подрастает перед периодом отпусков, да и растущий импорт стимулирует ее покупки", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". И риторика регулятора, несмотря на сохранение ставки, становится мягче, имея в виду отсутствие упоминания о возможном повышении в будущем, добавил эксперт. "Сейчас идут финальные дни в рамках текущего налогового периода в России, поэтому рубль вот-вот может остаться без опоры с этой стороны. Далее поддержкой способна стать геополитическая опора. Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 29 апреля", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". ПРОГНОЗЫ На неделе в условиях налогового периода позиции рубля останутся сильными. Курс доллара может находиться в интервале 79-84 рубля, юаня – в коридоре 10,8-11,5 рубля, считает Ващелюк. "До праздников мы не ждем сильных изменений, курс может сохраниться в уже привычном диапазоне от 82-85 рублей за американскую валюту и 11,2-11,35 рубля за юань", - полагает Шепелев.
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юань, курсы валют, наталья ващелюк, ук "первая", "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал
Экономика, юань, курсы валют, Наталья Ващелюк, УК "Первая", "БКС Мир инвестиций", УК Альфа-Капитал
20:10 28.04.2025 (обновлено: 20:11 28.04.2025)
 
Курс рубля к юаню заметно подрос по итогам понедельника

Курс рубля к юаню на Мосбирже заметно подрос по итогам понедельника

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже показал заметный рост по итогам понедельника, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 13 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 11,2 рубля.
Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.32 мск дешевел на 1,88% - до 64,56 доллара за баррель.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 апреля
17:21
РУБЛЬ В СИЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ
Юань снизился на 1,14%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,19-11,37 рубля.
"Одним из основных факторов, поддерживающих сильные позиции рубля, остается геополитика. На прошедшей неделе оптимизм, связанный с переговорным процессом, вернулся на финансовые рынки", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"Если попробовать заглянуть на несколько месяцев вперед, то влияние ставки в поддержке российский валюты может снизиться и уже летом доллар может начать возвращать свои позиции. Спрос на иностранную валюту традиционно подрастает перед периодом отпусков, да и растущий импорт стимулирует ее покупки", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
И риторика регулятора, несмотря на сохранение ставки, становится мягче, имея в виду отсутствие упоминания о возможном повышении в будущем, добавил эксперт.
"Сейчас идут финальные дни в рамках текущего налогового периода в России, поэтому рубль вот-вот может остаться без опоры с этой стороны. Далее поддержкой способна стать геополитическая опора. Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 29 апреля", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
ПРОГНОЗЫ
На неделе в условиях налогового периода позиции рубля останутся сильными. Курс доллара может находиться в интервале 79-84 рубля, юаня – в коридоре 10,8-11,5 рубля, считает Ващелюк.
"До праздников мы не ждем сильных изменений, курс может сохраниться в уже привычном диапазоне от 82-85 рублей за американскую валюту и 11,2-11,35 рубля за юань", - полагает Шепелев.
 
Экономикаюанькурсы валютНаталья ВащелюкУК "Первая""БКС Мир инвестиций"УК Альфа-Капитал
 
 
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