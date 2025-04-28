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Киев считает новые регионы России "своими", заявила Захарова - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Киев считает новые регионы России "своими", заявила Захарова
Киев считает новые регионы России "своими", заявила Захарова - 28.04.2025, ПРАЙМ
Киев считает новые регионы России "своими", заявила Захарова
Украинские власти считают новые регионы Российской Федерации якобы своей территорией, однако боевики киевского режима отметились преступлениями более зверскими, | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T16:04+0300
2025-04-28T16:04+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Украинские власти считают новые регионы Российской Федерации якобы своей территорией, однако боевики киевского режима отметились преступлениями более зверскими, чем действия любых оккупационных властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим считает территории ДНР и других новых регионов России, заявляя об этом открыто, якобы "своими", однако ведет себя с гражданским населением хуже, чем любая оккупационная администрация", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" во время представления доклада о зверствах киевского режима в городе Курахово. Она подчеркнула, что для боевиков Киева обычной практикой стали пытки и казни мирных граждан, а зверства нередко записывали на видео. "Речь идет не о единичных инцидентах, а системной практике террора против мирных жителей со стороны киевского режима", - отметила также официальный представитель МИД.
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общество , россия, москва, мария захарова, мид
Политика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Мария Захарова, МИД
16:04 28.04.2025
 
Киев считает новые регионы России "своими", заявила Захарова

Захарова: Киев считает новые регионы России якобы своей территорией

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Украинские власти считают новые регионы Российской Федерации якобы своей территорией, однако боевики киевского режима отметились преступлениями более зверскими, чем действия любых оккупационных властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим считает территории ДНР и других новых регионов России, заявляя об этом открыто, якобы "своими", однако ведет себя с гражданским населением хуже, чем любая оккупационная администрация", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" во время представления доклада о зверствах киевского режима в городе Курахово.
Она подчеркнула, что для боевиков Киева обычной практикой стали пытки и казни мирных граждан, а зверства нередко записывали на видео.
"Речь идет не о единичных инцидентах, а системной практике террора против мирных жителей со стороны киевского режима", - отметила также официальный представитель МИД.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
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ПолитикаОбществоРОССИЯМОСКВАМария ЗахароваМИД
 
 
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