https://1prime.ru/20250428/zakharova-857094262.html

Киев считает новые регионы России "своими", заявила Захарова

Киев считает новые регионы России "своими", заявила Захарова - 28.04.2025, ПРАЙМ

Киев считает новые регионы России "своими", заявила Захарова

Украинские власти считают новые регионы Российской Федерации якобы своей территорией, однако боевики киевского режима отметились преступлениями более зверскими, | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T16:04+0300

2025-04-28T16:04+0300

2025-04-28T16:04+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Украинские власти считают новые регионы Российской Федерации якобы своей территорией, однако боевики киевского режима отметились преступлениями более зверскими, чем действия любых оккупационных властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим считает территории ДНР и других новых регионов России, заявляя об этом открыто, якобы "своими", однако ведет себя с гражданским населением хуже, чем любая оккупационная администрация", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" во время представления доклада о зверствах киевского режима в городе Курахово. Она подчеркнула, что для боевиков Киева обычной практикой стали пытки и казни мирных граждан, а зверства нередко записывали на видео. "Речь идет не о единичных инцидентах, а системной практике террора против мирных жителей со стороны киевского режима", - отметила также официальный представитель МИД.

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общество , россия, москва, мария захарова, мид