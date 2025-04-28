https://1prime.ru/20250428/zelenskiy-857075163.html

"Он пожалеет". Обращение офицера ВСУ к Зеленскому шокировало Запад

"Он пожалеет". Обращение офицера ВСУ к Зеленскому шокировало Запад - 28.04.2025, ПРАЙМ

"Он пожалеет". Обращение офицера ВСУ к Зеленскому шокировало Запад

Офицер украинской армии, командир 414 бригады ВСУ, открыто угрожал главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом в социальной сети Х написал ирландский... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T09:40+0300

2025-04-28T09:40+0300

2025-04-28T09:40+0300

политика

общество

украина

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Офицер украинской армии, командир 414 бригады ВСУ, открыто угрожал главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Командир бригады украинской армии открыто угрожает Зеленскому в украинском телешоу. Он предупреждает его не вести переговоры с Россией, не уступать территорию, иначе он "пожалеет об этом", — отметил он.Боуз также назвал Украину беззаконной страной и выразил удивление тем, что военные командуют главнокомандующим.Ранее президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство главой киевского режима за отказ обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления о Крыме мешают мирным переговорам с Россией.

https://1prime.ru/20250427/dubinskiy--857064167.html

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общество , украина, запад, владимир зеленский