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"Он пожалеет". Обращение офицера ВСУ к Зеленскому шокировало Запад
"Он пожалеет". Обращение офицера ВСУ к Зеленскому шокировало Запад - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Он пожалеет". Обращение офицера ВСУ к Зеленскому шокировало Запад
Офицер украинской армии, командир 414 бригады ВСУ, открыто угрожал главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом в социальной сети Х написал ирландский... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T09:40+0300
2025-04-28T09:40+0300
2025-04-28T09:40+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Офицер украинской армии, командир 414 бригады ВСУ, открыто угрожал главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Командир бригады украинской армии открыто угрожает Зеленскому в украинском телешоу. Он предупреждает его не вести переговоры с Россией, не уступать территорию, иначе он "пожалеет об этом", — отметил он.Боуз также назвал Украину беззаконной страной и выразил удивление тем, что военные командуют главнокомандующим.Ранее президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство главой киевского режима за отказ обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления о Крыме мешают мирным переговорам с Россией.
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общество , украина, запад, владимир зеленский
Политика, Общество , УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
"Он пожалеет". Обращение офицера ВСУ к Зеленскому шокировало Запад
Журналист Боуз: командир бригады ВСУ открыто угрожает Зеленскому
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ.
Офицер украинской армии, командир 414 бригады ВСУ, открыто угрожал главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом в социальной сети Х написал
ирландский журналист Чей Боуз.
"Командир бригады украинской армии открыто угрожает Зеленскому в украинском телешоу. Он предупреждает его не вести переговоры с Россией, не уступать территорию, иначе он "пожалеет об этом", — отметил он.
Боуз также назвал Украину беззаконной страной и выразил удивление тем, что военные командуют главнокомандующим.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство главой киевского режима за отказ обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления о Крыме мешают мирным переговорам с Россией.
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