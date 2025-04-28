https://1prime.ru/20250428/zelenskiy-857076835.html
"Президент-клоун". На Западе пришли в ужас из-за решения Зеленского
"Президент-клоун". На Западе пришли в ужас из-за решения Зеленского - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Президент-клоун". На Западе пришли в ужас из-за решения Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский проигрывает войну и теряет территории, что вызывает массовую эмиграцию и ставит под вопрос будущее Европейского союза, | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:23+0300
2025-04-28T10:23+0300
2025-04-28T10:23+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский проигрывает войну и теряет территории, что вызывает массовую эмиграцию и ставит под вопрос будущее Европейского союза, пишет издание Steigan."Мы давно наблюдаем, что президент-клоун Зеленский проигрывает войну и теряет территории — в дополнение к миллионам людей, которые бежали как на восток, так и на запад, были убиты или ранены", — сказано в публикации.Автор материала также обвинил Зеленского в том, что бюджетные средства, предназначенные для социальных пособий, тратятся на ведение войны, что приводит к ухудшению условий жизни европейцев.Ранее президент США Дональд Трамп осудил Зеленского за отказ обсуждать уступку территорий и заявил, что его высказывания по поводу Крыма навредят мирным переговорам с Россией.
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Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
"Президент-клоун". На Западе пришли в ужас из-за решения Зеленского
Steigan: Зеленский несет огромные потери и ставит под удар будущее Евросоюза
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский проигрывает войну и теряет территории, что вызывает массовую эмиграцию и ставит под вопрос будущее Европейского союза, пишет издание Steigan
.
"Мы давно наблюдаем, что президент-клоун Зеленский проигрывает войну и теряет территории — в дополнение к миллионам людей, которые бежали как на восток, так и на запад, были убиты или ранены", — сказано в публикации.
Автор материала также обвинил Зеленского в том, что бюджетные средства, предназначенные для социальных пособий, тратятся на ведение войны, что приводит к ухудшению условий жизни европейцев.
Ранее президент США Дональд Трамп осудил Зеленского за отказ обсуждать уступку территорий и заявил, что его высказывания по поводу Крыма навредят мирным переговорам с Россией.
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