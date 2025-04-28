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"Президент-клоун". На Западе пришли в ужас из-за решения Зеленского - 28.04.2025, ПРАЙМ
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"Президент-клоун". На Западе пришли в ужас из-за решения Зеленского
"Президент-клоун". На Западе пришли в ужас из-за решения Зеленского - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Президент-клоун". На Западе пришли в ужас из-за решения Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский проигрывает войну и теряет территории, что вызывает массовую эмиграцию и ставит под вопрос будущее Европейского союза, | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:23+0300
2025-04-28T10:23+0300
политика
украина
запад
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский проигрывает войну и теряет территории, что вызывает массовую эмиграцию и ставит под вопрос будущее Европейского союза, пишет издание Steigan."Мы давно наблюдаем, что президент-клоун Зеленский проигрывает войну и теряет территории — в дополнение к миллионам людей, которые бежали как на восток, так и на запад, были убиты или ранены", — сказано в публикации.Автор материала также обвинил Зеленского в том, что бюджетные средства, предназначенные для социальных пособий, тратятся на ведение войны, что приводит к ухудшению условий жизни европейцев.Ранее президент США Дональд Трамп осудил Зеленского за отказ обсуждать уступку территорий и заявил, что его высказывания по поводу Крыма навредят мирным переговорам с Россией.
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украина
запад
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
10:23 28.04.2025
 
"Президент-клоун". На Западе пришли в ужас из-за решения Зеленского

Steigan: Зеленский несет огромные потери и ставит под удар будущее Евросоюза

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский проигрывает войну и теряет территории, что вызывает массовую эмиграцию и ставит под вопрос будущее Европейского союза, пишет издание Steigan.
"Мы давно наблюдаем, что президент-клоун Зеленский проигрывает войну и теряет территории — в дополнение к миллионам людей, которые бежали как на восток, так и на запад, были убиты или ранены", — сказано в публикации.
Автор материала также обвинил Зеленского в том, что бюджетные средства, предназначенные для социальных пособий, тратятся на ведение войны, что приводит к ухудшению условий жизни европейцев.
Ранее президент США Дональд Трамп осудил Зеленского за отказ обсуждать уступку территорий и заявил, что его высказывания по поводу Крыма навредят мирным переговорам с Россией.
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