https://1prime.ru/20250428/zelenskiy-857076835.html

"Президент-клоун". На Западе пришли в ужас из-за решения Зеленского

"Президент-клоун". На Западе пришли в ужас из-за решения Зеленского - 28.04.2025, ПРАЙМ

"Президент-клоун". На Западе пришли в ужас из-за решения Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский проигрывает войну и теряет территории, что вызывает массовую эмиграцию и ставит под вопрос будущее Европейского союза, | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T10:23+0300

2025-04-28T10:23+0300

2025-04-28T10:23+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский проигрывает войну и теряет территории, что вызывает массовую эмиграцию и ставит под вопрос будущее Европейского союза, пишет издание Steigan."Мы давно наблюдаем, что президент-клоун Зеленский проигрывает войну и теряет территории — в дополнение к миллионам людей, которые бежали как на восток, так и на запад, были убиты или ранены", — сказано в публикации.Автор материала также обвинил Зеленского в том, что бюджетные средства, предназначенные для социальных пособий, тратятся на ведение войны, что приводит к ухудшению условий жизни европейцев.Ранее президент США Дональд Трамп осудил Зеленского за отказ обсуждать уступку территорий и заявил, что его высказывания по поводу Крыма навредят мирным переговорам с Россией.

https://1prime.ru/20250428/zelenskiy-857075163.html

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украина, запад, владимир зеленский