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"Имеют право". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США
"Имеют право". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Имеют право". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США
Глава Белого дома Дональд Трамп имеет право выйти из мирного процесса на Украине, так как конфликт с Россией был инициирован Байденом, либералами и самой... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T11:13+0300
2025-04-28T11:13+0300
2025-04-28T11:13+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп имеет право выйти из мирного процесса на Украине, так как конфликт с Россией был инициирован Байденом, либералами и самой Украиной. Об этом в социальной сети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Этот конфликт не был войной Штатов или Трампа. Поэтому американцы имеют право выйти из него", — отметил он.Ранее агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который предлагает признание Крыма частью России, признание контроля Москвы над новыми регионами, отмену санкций против России, отказ Киева от стремления вступить в НАТО.
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Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Имеют право". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США
Аналитик Кошкович: Трамп имеет право выйти из мирного процесса по Украине