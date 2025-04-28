https://1prime.ru/20250428/zoloto-857074740.html

Золото слабо дорожает после снижения предыдущей недели

Золото слабо дорожает после снижения предыдущей недели - 28.04.2025, ПРАЙМ

Золото слабо дорожает после снижения предыдущей недели

Стоимость золота в понедельник утром слабо растет после снижения предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T09:29+0300

2025-04-28T09:29+0300

2025-04-28T09:29+0300

экономика

рынки

торги

золото

цены на золото

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/78/842087848_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_1542252fabaec090448993e49c4a8431.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром слабо растет после снижения предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.19 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,89 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,03%, - до 3 299,29 доллара за тройскую унцию. По итогам прошлой недели цена на золото снизилась на 0,9%. Майский фьючерс серебро в то же время дешевел на 0,89% - до 32,715 доллара за унцию. Сдерживать темпы роста котировок золота могут недавние новости относительно торговой политики США. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил телеканалу ABC News, что переговоры Штатов с торговыми партнерами продолжаются, некоторые из них, особенно со странами Азии, проходят очень хорошо. "Мы полагаем, что золото будет дешеветь", - приводит агентство Блумберг прогноз аналитика Barclays Стефано Паскаль (Stefano Pascale). Среди фундаментальных факторов, влияющих на котировки золота, он назвал курс доллара и реальные показатели экономики.

https://1prime.ru/20250428/ekspert-857071277.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, золото, цены на золото, сша, comex