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Золото слабо дорожает после снижения предыдущей недели - 28.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250428/zoloto-857074740.html
Золото слабо дорожает после снижения предыдущей недели
Золото слабо дорожает после снижения предыдущей недели - 28.04.2025, ПРАЙМ
Золото слабо дорожает после снижения предыдущей недели
Стоимость золота в понедельник утром слабо растет после снижения предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T09:29+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром слабо растет после снижения предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.19 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,89 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,03%, - до 3 299,29 доллара за тройскую унцию. По итогам прошлой недели цена на золото снизилась на 0,9%. Майский фьючерс серебро в то же время дешевел на 0,89% - до 32,715 доллара за унцию. Сдерживать темпы роста котировок золота могут недавние новости относительно торговой политики США. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил телеканалу ABC News, что переговоры Штатов с торговыми партнерами продолжаются, некоторые из них, особенно со странами Азии, проходят очень хорошо. "Мы полагаем, что золото будет дешеветь", - приводит агентство Блумберг прогноз аналитика Barclays Стефано Паскаль (Stefano Pascale). Среди фундаментальных факторов, влияющих на котировки золота, он назвал курс доллара и реальные показатели экономики.
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рынки, торги, золото, цены на золото, сша, comex
Экономика, Рынки, Торги, золото, цены на золото, США, Comex
09:29 28.04.2025
 
Золото слабо дорожает после снижения предыдущей недели

Стоимость золота в понедельник утром слабо растет после снижения предыдущей недели

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка слитка золота высшей пробы 99,99% чистоты
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром слабо растет после снижения предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.19 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,89 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,03%, - до 3 299,29 доллара за тройскую унцию. По итогам прошлой недели цена на золото снизилась на 0,9%.
Майский фьючерс серебро в то же время дешевел на 0,89% - до 32,715 доллара за унцию.
Сдерживать темпы роста котировок золота могут недавние новости относительно торговой политики США. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил телеканалу ABC News, что переговоры Штатов с торговыми партнерами продолжаются, некоторые из них, особенно со странами Азии, проходят очень хорошо.
"Мы полагаем, что золото будет дешеветь", - приводит агентство Блумберг прогноз аналитика Barclays Стефано Паскаль (Stefano Pascale). Среди фундаментальных факторов, влияющих на котировки золота, он назвал курс доллара и реальные показатели экономики.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
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