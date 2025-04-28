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Золото дорожает более чем на 1 процент
Золото дорожает более чем на 1 процент - 28.04.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает более чем на 1 процент
Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T18:24+0300
2025-04-28T18:24+0300
2025-04-28T18:24+0300
экономика
золото
биржевые цены на золото
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.15 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 41,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,3%, - до 3 340,26 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,17% - до 33,068 доллара за унцию. Стоимость золота растет после снижения по итогам предыдущей недели на 1%. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации вокруг импортных пошлин, в частности, за возможными переговорами между США и Китаем. На этой неделе трейдеры будут оценивать целый ряд макроэкономических данных по США, которые могут отразиться на динамике котировок драгоценного металла. В среду будет опубликована предварительная оценка изменения американского ВВП в первом квартале, который, согласно прогнозам, вырос на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). В пятницу же будут опубликованы данные о занятости в США. Прогнозируется, что безработица в стране за апрель не изменилась по сравнению с уровнем марта в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 135 тысяч.
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золото, биржевые цены на золото
Экономика, золото, биржевые цены на золото
Золото дорожает более чем на 1 процент
Цена на золото растет вечером более чем на 1 процент
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.15 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 41,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,3%, - до 3 340,26 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,17% - до 33,068 доллара за унцию.
Стоимость золота растет после снижения по итогам предыдущей недели на 1%. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации вокруг импортных пошлин, в частности, за возможными переговорами между США и Китаем.
Золото слабо дорожает после снижения предыдущей недели
На этой неделе трейдеры будут оценивать целый ряд макроэкономических данных по США, которые могут отразиться на динамике котировок драгоценного металла. В среду будет опубликована предварительная оценка изменения американского ВВП в первом квартале, который, согласно прогнозам, вырос на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
В пятницу же будут опубликованы данные о занятости в США. Прогнозируется, что безработица в стране за апрель не изменилась по сравнению с уровнем марта в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 135 тысяч.