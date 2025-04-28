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Золото дорожает более чем на 1 процент

Золото дорожает более чем на 1 процент - 28.04.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает более чем на 1 процент

Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T18:24+0300

2025-04-28T18:24+0300

2025-04-28T18:24+0300

экономика

золото

биржевые цены на золото

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.15 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 41,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,3%, - до 3 340,26 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,17% - до 33,068 доллара за унцию. Стоимость золота растет после снижения по итогам предыдущей недели на 1%. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации вокруг импортных пошлин, в частности, за возможными переговорами между США и Китаем. На этой неделе трейдеры будут оценивать целый ряд макроэкономических данных по США, которые могут отразиться на динамике котировок драгоценного металла. В среду будет опубликована предварительная оценка изменения американского ВВП в первом квартале, который, согласно прогнозам, вырос на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). В пятницу же будут опубликованы данные о занятости в США. Прогнозируется, что безработица в стране за апрель не изменилась по сравнению с уровнем марта в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 135 тысяч.

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