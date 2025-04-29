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Трамп столкнулся с более чем 220 исками против его администрации, пишут СМИ - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп столкнулся с более чем 220 исками против его администрации, пишут СМИ
Трамп столкнулся с более чем 220 исками против его администрации, пишут СМИ - 29.04.2025, ПРАЙМ
Трамп столкнулся с более чем 220 исками против его администрации, пишут СМИ
В течение первых трех месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 220 судебными разбирательствами, в которых... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T15:14+0300
2025-04-29T15:14+0300
экономика
мировая экономика
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москва
сша
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. В течение первых трех месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 220 судебными разбирательствами, в которых оспаривалась законность действий его администрации, следует из обзора судебных документов телеканала ABC. В конце марта СМИ сообщали о более 150 судебных исках против администрации. "Стремительным действиям президента противодействует столь же мощный поток судебных исков - по меньшей мере 220 исков в судах по всей стране, - оспаривающих более двух десятков указов президента, увольнение двадцати высокопоставленных чиновников и десятки других действий исполнительной власти", - передает телеканал. Отмечается, что порядка 60 исков касаются миграционной политики, в том числе запрета на получение гражданства по праву рождения. Также оспариваются масштабные увольнения государственных служащих. Во многих случаях судам удалось заблокировать действия исполнительной власти, а в шести случаях администрация проигнорировала решения судов. Большинство судебных дел пока не прошли через полную процедуру апелляции и не дошли до верховного суда.
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мировая экономика, общество , москва, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, Общество , МОСКВА, США, Дональд Трамп
15:14 29.04.2025
 
Трамп столкнулся с более чем 220 исками против его администрации, пишут СМИ

ABC: Трамп столкнулся с более чем 220 судебными исками против его администрации

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. В течение первых трех месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 220 судебными разбирательствами, в которых оспаривалась законность действий его администрации, следует из обзора судебных документов телеканала ABC.
В конце марта СМИ сообщали о более 150 судебных исках против администрации.
"Стремительным действиям президента противодействует столь же мощный поток судебных исков - по меньшей мере 220 исков в судах по всей стране, - оспаривающих более двух десятков указов президента, увольнение двадцати высокопоставленных чиновников и десятки других действий исполнительной власти", - передает телеканал.
Отмечается, что порядка 60 исков касаются миграционной политики, в том числе запрета на получение гражданства по праву рождения. Также оспариваются масштабные увольнения государственных служащих. Во многих случаях судам удалось заблокировать действия исполнительной власти, а в шести случаях администрация проигнорировала решения судов. Большинство судебных дел пока не прошли через полную процедуру апелляции и не дошли до верховного суда.
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ЭкономикаМировая экономикаОбществоМОСКВАСШАДональд Трамп
 
 
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