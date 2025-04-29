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Трамп столкнулся с более чем 220 исками против его администрации, пишут СМИ

Трамп столкнулся с более чем 220 исками против его администрации, пишут СМИ - 29.04.2025, ПРАЙМ

Трамп столкнулся с более чем 220 исками против его администрации, пишут СМИ

В течение первых трех месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 220 судебными разбирательствами, в которых... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T15:14+0300

2025-04-29T15:14+0300

2025-04-29T15:14+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. В течение первых трех месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 220 судебными разбирательствами, в которых оспаривалась законность действий его администрации, следует из обзора судебных документов телеканала ABC. В конце марта СМИ сообщали о более 150 судебных исках против администрации. "Стремительным действиям президента противодействует столь же мощный поток судебных исков - по меньшей мере 220 исков в судах по всей стране, - оспаривающих более двух десятков указов президента, увольнение двадцати высокопоставленных чиновников и десятки других действий исполнительной власти", - передает телеканал. Отмечается, что порядка 60 исков касаются миграционной политики, в том числе запрета на получение гражданства по праву рождения. Также оспариваются масштабные увольнения государственных служащих. Во многих случаях судам удалось заблокировать действия исполнительной власти, а в шести случаях администрация проигнорировала решения судов. Большинство судебных дел пока не прошли через полную процедуру апелляции и не дошли до верховного суда.

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мировая экономика, общество , москва, сша, дональд трамп