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В Испании оценили роль погодных условий в масштабном блэкауте - 29.04.2025, ПРАЙМ
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В Испании оценили роль погодных условий в масштабном блэкауте
В Испании оценили роль погодных условий в масштабном блэкауте - 29.04.2025, ПРАЙМ
В Испании оценили роль погодных условий в масштабном блэкауте
Погодные условия не могли стать причиной масштабного блэкаута, произошедшего в понедельник на территории Испании, сообщило государственное метеорологическое... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:15+0300
2025-04-29T13:16+0300
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португалия
евросовет
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Погодные условия не могли стать причиной масштабного блэкаута, произошедшего в понедельник на территории Испании, сообщило государственное метеорологическое агентство королевства (Aemet). Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована после произошедшего в понедельник масштабного блэкаута. "В течение дня 28 апреля в Испании не было зафиксировано необычных метеорологических или атмосферных явлений, а также сильных колебаний температур на наших метеорологических станциях", - говорится в сообщении Aemet в соцсети X. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник почти на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica отметила, что на восстановление потребуется до 10 часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
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испания, португалия, евросовет
ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, Евросовет
13:15 29.04.2025 (обновлено: 13:16 29.04.2025)
 
В Испании оценили роль погодных условий в масштабном блэкауте

Aemet: погода не могла стать причиной масштабного блэкаута в Испании

© flickr.com / cesarastudillo#Флаг Испании
#Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© flickr.com / cesarastudillo
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Погодные условия не могли стать причиной масштабного блэкаута, произошедшего в понедельник на территории Испании, сообщило государственное метеорологическое агентство королевства (Aemet).
Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована после произошедшего в понедельник масштабного блэкаута.
"В течение дня 28 апреля в Испании не было зафиксировано необычных метеорологических или атмосферных явлений, а также сильных колебаний температур на наших метеорологических станциях", - говорится в сообщении Aemet в соцсети X.
Масштабное отключение электричества произошло в понедельник почти на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica отметила, что на восстановление потребуется до 10 часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
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