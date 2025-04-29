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В Испании оценили роль погодных условий в масштабном блэкауте

В Испании оценили роль погодных условий в масштабном блэкауте - 29.04.2025, ПРАЙМ

В Испании оценили роль погодных условий в масштабном блэкауте

Погодные условия не могли стать причиной масштабного блэкаута, произошедшего в понедельник на территории Испании, сообщило государственное метеорологическое... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T13:15+0300

2025-04-29T13:15+0300

2025-04-29T13:16+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Погодные условия не могли стать причиной масштабного блэкаута, произошедшего в понедельник на территории Испании, сообщило государственное метеорологическое агентство королевства (Aemet). Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована после произошедшего в понедельник масштабного блэкаута. "В течение дня 28 апреля в Испании не было зафиксировано необычных метеорологических или атмосферных явлений, а также сильных колебаний температур на наших метеорологических станциях", - говорится в сообщении Aemet в соцсети X. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник почти на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica отметила, что на восстановление потребуется до 10 часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

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