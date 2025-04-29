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Российский рынок акций снижается во второй половине торгов почти на 2%

Российский рынок акций снижается во второй половине торгов почти на 2% - 29.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается во второй половине торгов почти на 2%

Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение и во второй половине торгов понедельника, следует из данных торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T16:22+0300

2025-04-29T16:22+0300

2025-04-29T16:22+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение и во второй половине торгов понедельника, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.09 мск падает на 1,84% относительно предыдущего закрытия, до 2 978,34 пункта. "Инвесторов настораживает отсутствие явного прогресса в переговорах по конфликту на Украине в последние дни – в частности, неопределенность относительно предложенного РФ майского перемирия", - рассказал Сергей Кауфман из ФГ "Финам". В такой ситуации участники рынка в большей степени обращают внимание на негативные для рынка факторы — снижение цен на нефть марки Brent ниже отметки в 64 доллара за баррель и сохраняющуюся крепость рубля, добавил эксперт. В лидерах падения котировок — акции ЛСР (-10,55%), "Мечела" (обыкновенные акции дешевеют на 4,22%, привилегированные - на 3,87%), "Юнипро" (-4,03%), ТГК-1 (-3,26%), "Новатэка" (-2,83%). В лидерах роста стоимости — акции ВТБ (+1,25%), "Сургутнефтегаза" (+0,96%), "Фосагро" (+0,37%), расписки Ozon (+0,36%), префы "Транснефти" (+0,29%). "Акции ВТБ продолжают отыгрывать позитив от сообщения о возобновлении дивидендных выплат и распределении прибылей за прежние годы, так как доходность выплат на момент появления соответствующих новостей составляла 29,5% годовых. Ценные бумаги ЛСР корректируются после прохождения дивидендной отсечки", - отметил Владимир Чренов из Freedom Finance Global. В итоге аналитики ожидают закрытия рынка примерно на тех же уровнях, или чуть выше, но в "красной" зоне.

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