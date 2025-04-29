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Во Франции обвинили Макрона в желании помешать миру на Украине
Во Франции обвинили Макрона в желании помешать миру на Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ
Во Франции обвинили Макрона в желании помешать миру на Украине
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовящемся усилении давления на Россию в ближайшие дни говорит о желании Евросоюза обострить ситуацию и... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:15+0300
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ПАРИЖ, 29 апр – ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовящемся усилении давления на Россию в ближайшие дни говорит о желании Евросоюза обострить ситуацию и помешать миру, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Накануне Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней в контексте достижения прекращения огня на Украине. "Как и ожидалось, в тот момент, когда мир возможен, Макрон со своими сообщниками в ЕС стремятся обострить (ситуацию – ред.) в сторону войны! Помешать миру!.. Они хотят войны!", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. На этом фоне лидер "Патриотов" призвал к вынесению вотума недоверия французскому правительству и отставке Макрона ради мира.
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Политика, Общество , Париж, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, ЕС
Во Франции обвинили Макрона в желании помешать миру на Украине
Филиппо: Макрон хочет обострить ситуацию в сторону войны и помешать миру
ПАРИЖ, 29 апр – ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовящемся усилении давления на Россию в ближайшие дни говорит о желании Евросоюза обострить ситуацию и помешать миру, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Накануне Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней в контексте достижения прекращения огня на Украине.
"Как и ожидалось, в тот момент, когда мир возможен, Макрон со своими сообщниками в ЕС стремятся обострить (ситуацию – ред.) в сторону войны! Помешать миру!.. Они хотят войны!", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
На этом фоне лидер "Патриотов" призвал к вынесению вотума недоверия французскому правительству и отставке Макрона ради мира.
Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней