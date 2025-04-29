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Во Франции обвинили Макрона в желании помешать миру на Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Во Франции обвинили Макрона в желании помешать миру на Украине
Во Франции обвинили Макрона в желании помешать миру на Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ
Во Франции обвинили Макрона в желании помешать миру на Украине
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовящемся усилении давления на Россию в ближайшие дни говорит о желании Евросоюза обострить ситуацию и... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:15+0300
2025-04-29T10:15+0300
политика
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ПАРИЖ, 29 апр – ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовящемся усилении давления на Россию в ближайшие дни говорит о желании Евросоюза обострить ситуацию и помешать миру, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Накануне Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней в контексте достижения прекращения огня на Украине. "Как и ожидалось, в тот момент, когда мир возможен, Макрон со своими сообщниками в ЕС стремятся обострить (ситуацию – ред.) в сторону войны! Помешать миру!.. Они хотят войны!", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. На этом фоне лидер "Патриотов" призвал к вынесению вотума недоверия французскому правительству и отставке Макрона ради мира.
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общество , париж, франция, украина, эммануэль макрон, ес
Политика, Общество , Париж, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, ЕС
10:15 29.04.2025
 
Во Франции обвинили Макрона в желании помешать миру на Украине

Филиппо: Макрон хочет обострить ситуацию в сторону войны и помешать миру

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ПАРИЖ, 29 апр – ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовящемся усилении давления на Россию в ближайшие дни говорит о желании Евросоюза обострить ситуацию и помешать миру, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Накануне Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней в контексте достижения прекращения огня на Украине.
"Как и ожидалось, в тот момент, когда мир возможен, Макрон со своими сообщниками в ЕС стремятся обострить (ситуацию – ред.) в сторону войны! Помешать миру!.. Они хотят войны!", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
На этом фоне лидер "Патриотов" призвал к вынесению вотума недоверия французскому правительству и отставке Макрона ради мира.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней
Вчера, 23:24
 
ПолитикаОбществоПарижФРАНЦИЯУКРАИНАЭммануэль МакронЕС
 
 
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