https://1prime.ru/20250429/atr-857121896.html

Основные фондовые индексы АТР во вторник преимущественно выросли

Основные фондовые индексы АТР во вторник преимущественно выросли - 29.04.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы АТР во вторник преимущественно выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T12:45+0300

2025-04-29T12:45+0300

2025-04-29T12:45+0300

экономика

рынки

торги

индексы

москва

азиатско-тихоокеанский регион

япония

дональд трамп

hsbc

shenzhen composite

https://cdnn.1prime.ru/img/76045/74/760457400_0:205:2829:1796_1920x0_80_0_0_3d0a3259fe33d853969dcb84d8f841ad.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,05%, до 3 286,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,24%, до 1 902,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - поднялся на 0,16%, до 22 008,11 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,65%, до 2 565,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,92%, до 8 070,6 пункта. Торги в Японии во вторник не проводятся в связи с выходным днем. По итогам понедельника японский Nikkei 225 вырос на 0,38%, до 35 839,99 пункта. Инвесторы обратили внимание на новости о пошлинах. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей. На этом фоне бумаги Hyundai Motor подорожали в Сеуле на 2%, Kia Corp - на 2,1%. Акции HSBC в Гонконге подорожали на 3%. Британско-гонконгская банковская группа во вторник отчиталась о финпоказателях за первый квартал, в том числе прибыль до налогообложения HSBC снизилась на 25% - до 9,484 миллиарда долларов, тогда как прогноз составлял 7,8 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250429/birzhi-857109389.html

москва

азиатско-тихоокеанский регион

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, индексы, москва, азиатско-тихоокеанский регион, япония, дональд трамп, hsbc, shenzhen composite, hang seng index