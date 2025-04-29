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"Аэрофлот" разрешил пассажирам исправлять паспортные данные в билете - 29.04.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" разрешил пассажирам исправлять паспортные данные в билете
"Аэрофлот" разрешил пассажирам исправлять паспортные данные в билете - 29.04.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" разрешил пассажирам исправлять паспортные данные в билете
Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" теперь могут самостоятельно онлайн исправить ФИО и паспортные данные в билете в случае ошибки, сообщила компания. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T16:46+0300
2025-04-29T16:48+0300
бизнес
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" теперь могут самостоятельно онлайн исправить ФИО и паспортные данные в билете в случае ошибки, сообщила компания. "Теперь на нашем сайте можно самостоятельно отредактировать ФИО, серию и номер паспорта, а также дату рождения пассажира", - сказано в сообщении. Такую возможность авиакомпания ввела с 22 апреля. В билетах, оформленных в агентствах или на сайтах сторонних компаний, корректировка доступна в день вылета рейса. В авиакомпании пояснили, что корректировка написания ФИО, исправление ошибок и опечаток в ФИО и в паспортных данных пассажира производятся только на основании документа, удостоверяющего личность, по которому была оформлена перевозка. Этот документ необходимо прикрепить при внесении исправлений на сайте. Если более одного параметра не совпадают с документом – корректировка невозможна. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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бизнес, россия, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот
16:46 29.04.2025 (обновлено: 16:48 29.04.2025)
 
"Аэрофлот" разрешил пассажирам исправлять паспортные данные в билете

"Аэрофлот" разрешил пассажирам самостоятельно исправлять ФИО и паспортные данные в билете

© РИА Новости . Виталий Безруких | Перейти в медиабанкСамолет Ту-154м авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Ту-154м авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Виталий Безруких
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" теперь могут самостоятельно онлайн исправить ФИО и паспортные данные в билете в случае ошибки, сообщила компания.
"Теперь на нашем сайте можно самостоятельно отредактировать ФИО, серию и номер паспорта, а также дату рождения пассажира", - сказано в сообщении.
Такую возможность авиакомпания ввела с 22 апреля. В билетах, оформленных в агентствах или на сайтах сторонних компаний, корректировка доступна в день вылета рейса.
В авиакомпании пояснили, что корректировка написания ФИО, исправление ошибок и опечаток в ФИО и в паспортных данных пассажира производятся только на основании документа, удостоверяющего личность, по которому была оформлена перевозка. Этот документ необходимо прикрепить при внесении исправлений на сайте. Если более одного параметра не совпадают с документом – корректировка невозможна.
Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
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БизнесРОССИЯАэрофлот
 
 
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