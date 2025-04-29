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"Рольф" стал первым официальным сервисным дистрибьютором Zeekr в России
"Рольф" стал первым официальным сервисным дистрибьютором Zeekr в России - 29.04.2025, ПРАЙМ
"Рольф" стал первым официальным сервисным дистрибьютором Zeekr в России
Группа компаний "Рольф" подписала стратегическое соглашение с китайским автомобильным брендом Zeekr и стала первым официальным сервисным дистрибьютором марки в... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T14:36+0300
2025-04-29T14:36+0300
2025-04-29T14:36+0300
бизнес
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Группа компаний "Рольф" подписала стратегическое соглашение с китайским автомобильным брендом Zeekr и стала первым официальным сервисным дистрибьютором марки в России, сообщили в пресс-службе "Рольфа". "Группа компаний "Рольф"... подписала стратегический договор с премиальным китайским автобрендом Zeekr, получив статус первого официального сервисного дистрибьютора марки на российском рынке. Документ был подписан в Шанхае и стал важным этапом развития партнерства между компаниями в сфере обслуживания и послепродажной поддержки электромобилей", - говорится в сообщении. Уточняется, что "Рольф" получает прямой доступ к официальной IT-инфраструктуре Zeekr, каталогу оригинальных запчастей и оборудованию, рекомендованному производителем для техобслуживания. "Одним из ключевых преимуществ для клиентов станет возможность приобретения нового автомобиля Zeekr в "Рольф" с уже активированным мастер-аккаунтом. Это означает, что все цифровые функции и сервисы бренда будут доступны сразу при передаче автомобиля, без необходимости дополнительных манипуляций", - добавили в компании.
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бизнес, россия, шанхай
"Рольф" стал первым официальным сервисным дистрибьютором Zeekr в России
Автодлер "Рольф" стал первым официальным сервисным дистрибьютором Zeekr в РФ
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Группа компаний "Рольф" подписала стратегическое соглашение с китайским автомобильным брендом Zeekr и стала первым официальным сервисным дистрибьютором марки в России, сообщили в пресс-службе "Рольфа".
"Группа компаний "Рольф"... подписала стратегический договор с премиальным китайским автобрендом Zeekr, получив статус первого официального сервисного дистрибьютора марки на российском рынке. Документ был подписан в Шанхае и стал важным этапом развития партнерства между компаниями в сфере обслуживания и послепродажной поддержки электромобилей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "Рольф" получает прямой доступ к официальной IT-инфраструктуре Zeekr, каталогу оригинальных запчастей и оборудованию, рекомендованному производителем для техобслуживания.
"Одним из ключевых преимуществ для клиентов станет возможность приобретения нового автомобиля Zeekr в "Рольф" с уже активированным мастер-аккаунтом. Это означает, что все цифровые функции и сервисы бренда будут доступны сразу при передаче автомобиля, без необходимости дополнительных манипуляций", - добавили в компании.
Zeekr стал самым популярным электромобилем в России