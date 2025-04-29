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Россия планирует запуски шести лунных аппаратов - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Россия планирует запуски шести лунных аппаратов
Россия планирует запуски шести лунных аппаратов - 29.04.2025, ПРАЙМ
Россия планирует запуски шести лунных аппаратов
Россия планирует запустить к Луне шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T09:10+0300
2025-04-29T09:10+0300
технологии
россия
китай
роскосмос
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БРАЗИЛИА, 29 апр - ПРАЙМ. Россия планирует запустить к Луне шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Россия планирует запустить ряд космических аппаратов для дистанционных и контактных исследований Луны. Это орбитальные аппараты "Луна-26" и "Луна-29", а также посадочные аппараты в различные области на поверхности Луны: "Луна-27" №1 и №2, "Луна-28", "Луна-30", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС. Кроме того, по его словам, в рамках совместного с Китаем проекта по созданию Международной лунной станции, к которому уже присоединились 13 иностранных партнеров, планируется размещение на поверхности Луны электростанции. Луна, как отметил Баканов, должна стать вторым форпостом человечества в космосе. Её покорение он назвал одним из самых больших вызовов человечеству со времен полета Юрия Гагарина. Эта амбициозная задача требует огромных кадровых, финансовых, административных ресурсов, подчеркнул глава "Роскосмоса". Для решения этой задачи он предложил объединить усилия стран БРИКС, чтобы приблизиться к реальному освоению Луны.
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технологии, россия, китай, роскосмос
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, Роскосмос
09:10 29.04.2025
 
Россия планирует запуски шести лунных аппаратов

Баканов: РФ планирует запустить к Луне шесть орбитальных и посадочных аппаратов

" Луна
 Луна
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БРАЗИЛИА, 29 апр - ПРАЙМ. Россия планирует запустить к Луне шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Россия планирует запустить ряд космических аппаратов для дистанционных и контактных исследований Луны. Это орбитальные аппараты "Луна-26" и "Луна-29", а также посадочные аппараты в различные области на поверхности Луны: "Луна-27" №1 и №2, "Луна-28", "Луна-30", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.
Кроме того, по его словам, в рамках совместного с Китаем проекта по созданию Международной лунной станции, к которому уже присоединились 13 иностранных партнеров, планируется размещение на поверхности Луны электростанции.
Луна, как отметил Баканов, должна стать вторым форпостом человечества в космосе.
Её покорение он назвал одним из самых больших вызовов человечеству со времен полета Юрия Гагарина. Эта амбициозная задача требует огромных кадровых, финансовых, административных ресурсов, подчеркнул глава "Роскосмоса".
Для решения этой задачи он предложил объединить усилия стран БРИКС, чтобы приблизиться к реальному освоению Луны.
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